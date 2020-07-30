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【每日焦點】美以國安為由審查TikTok　德電信商：若華為被禁有應對

科技 21:00 2020/07/30

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近日多國對抖音國際版TikTok存有資訊安全疑慮，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周三證實，美國海外投資委員會 (CFIUS) 正就短片應用程式TikTok（抖音國際版）是否對國家安全構成威脅進行審查。

近日多國對抖音國際版TikTok存有資訊安全疑慮，繼印度宣布禁止TikTok後，美國亦準備管制。美國政府首次最新承認對TikTok進行審查，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周三證實，美國海外投資委員會 (CFIUS) 正就短片應用程式TikTok（抖音國際版）是否對國家安全構成威脅進行審查。並於本周內向總統特朗普提交建議。

綜合外媒報道指，CFIUS的調查內容與TikTok母公司字節跳動於2017年，以10億美元（約77.5億港元）收購TikTok前身的社交應用程式「Musical.ly 」有關。

【審查TikTok】美將就TikTok涉影響國安　向特朗普提建議

此外，在美國政府禁令下，歐美多家科企均暫停與華為的業務合作，就連英國政府也停止在5G網絡建設中繼續使用華為設備。不過德國至今未有理會，仍選擇華為為其5G網絡的供應商之一。

據路透社報道指，德國電信商Telefonica Deutschland日前就表示，如出於國家安全考慮，需移除華為設備，該公司已準備好後備計劃，與其他供應商合作，並在數週時間內更換和調整5G基站。

【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案

責任編輯：張寶燕

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