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【零售寒冬】九倉置業兩大商場出租率齊跌　海港城上半年收入大跌近三成

股樓投資 20:53 2020/07/30

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肺炎疫情導致九龍倉置業（01997）上半年基礎淨盈利減少26%至38.44億元，每股中期息亦要下跌29%至0.78元。同期集團三大物業的收入及營業盈利，都出現下跌的情況。

相關文章：【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球

當中，旗艦商場海港城整體收入（包括酒店）跌28%，營業盈利跌30%；時代廣場整體收入下降19%及營業盈利減少21%。位於民生區的荷里活廣場，收入及營業盈利亦分別下跌13%及17%。疫情拖慢商戶的新投資，加上部分品牌開始整合在本港的業務，都影響九置旗下商場的出租率。和去年底比較，上半年海港城商場出租率下跌7個百分點至90%，時代廣場出租率跌5個百分點至92%，荷里活廣場出租率持平於96%。

相對商場及寫字樓，集團酒店業務更受疫情影響。由於各國實施旅遊限制影響香港旅客流量，因此客房和宴會出現取消預訂的情況，旗下酒店包括馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店皆深受影響，平均入住率於期內大跌至20%。太子酒店自2月起暫時停業作徹底翻新，並計劃於明年第一季重開。

相關文章：【港股追蹤】百威半年純利大跌近7成　股價因中國銷量增長重上高位

撰文 : 投資組

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