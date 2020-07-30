【疫市營商】淘寶造物節改全線上模式　設6大虛擬互動展覽

▲ 疫情下今屆淘寶造物節採用全線上模式，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，對今屆淘寶造物節有信心。（淘寶提供圖片）

第5屆淘寶造物節將於今年8月10日至13日舉行，以往4屆以線下展覽為活動主會場，不過今年在新冠肺炎疫情下，採用全線上模式，包括虛擬互動展覽。

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今年參觀淘寶造物節的用戶無須親身前往現場，淘寶將藉助平台上3D虛擬互動產品「淘寶人生」搭建線上會場，設6大主題的線上展館，包括售賣寵物用品的「寵萌聖地」、售賣服飾的「萬服來潮」、售賣美食的「奇味桃源」等展館。

淘寶用戶可透過個人獨一無二的虛擬化身體驗展館，並與一眾明星的虛擬化身進行互動，香港用家亦可透過淘寶手機應用程式參加。

▲ 商家Graf創辦人小豬，展示其原創作品，以股票波幅圖寓意年輕人對球鞋的追棒。（淘寶提供圖片）

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疫情更利網購？ 集團對今屆活動有信心

另一方面，淘寶造物節的商家將開展公路之旅，由即日起開展為期20天的公路巡遊，以造物節為主題的大篷車將變為移動展廳，於杭州、成都、西安及武漢4個城市，展示今次造物節的精選產品，並與粉絲互動交流。

淘寶造物節是淘寶支持創新創意的項目，今屆參與商家已超過20萬間，較2018年增長了2倍。阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，疫情至今，看到網購更符合市民的消費模式，淘寶購買人數及數量亦不斷增加，對今屆淘寶造物節有信心，同時亦相信有助實體零售店，以網上方式來維持業務。

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記者：朱悅瀅