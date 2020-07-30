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【零售寒冬】派錢無助市道復甦　料7月零售又跌3成

商業 20:29 2020/07/30

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有分析師認為6月份零售跌幅收窄主因是基數效應，年內跌勢持續。（馮漢柱攝）

6月份零售業總銷貨價值按年下跌24.8%，較5月份的跌幅收窄。不過，有分析師認為主因是基數效應，年內跌勢持續，7月份甚至續跌近30%。

【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，跌幅收窄並不等於市道好轉。「受社會運動影響，去年同期零售市道開始惡化，故現時跌幅收窄的主因是基數效應。」

展望7月份表現，雖同樣有基數效應，以及商戶優惠、政府刺激消費政策出台，有利數據表現，但林指現時第三波疫情更為嚴峻，窒礙消費信心。正負因素拉鋸下，他料7月份跌幅將會擴闊至30%水平。

【香港零售】珠寶業成為零售重災　疫情下難望短期內有改善

派錢1萬難見即時效用　下半年維持跌勢

本地疫情未見受控，林俊泓預計零售市道年內將維持跌勢，唯一觀望何時收窄至10%以內。雖然政府支援措施已陸續到手，包括派錢1萬，但他坦言一切政策均需配合大環境，「即使獲派1萬元，但薪金、花紅縮水，整體收入亦是下降。」

若市民沒有足夠消費信心，加上現金發放不如消費券般有時效，難見即時撐市效用。參考過往經驗，他預計疫情受控後，市場至少亦需花1個多月，才見明顯復甦。

【香港零售】港6月零售跌24.8%　略遜市場預期

記者：葉泳珊

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