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【WTO】世貿據報考慮不任命代理總幹事 因美國堅持由美籍副總幹事出任

即市財經 20:09 2020/07/30

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世貿據報將不會選出代理總幹事。

外電引述消息指，世界貿易組織（WTO）可能不會在8月下旬任命一名代理總幹事，來接替即將離任的總幹事阿澤維多（Roberto Azevêdo）。消息人士表示，美國堅持任命一名美國籍副總幹事出任該職位，導致進程陷入僵局。

按照慣例，為避免出現領導職位空缺，WTO成員國在考察8位總幹事候選人期間，將從幾名副總幹事中選出一名代理總幹事來接替阿澤維多。但由於中美關係引發的波瀾，導致選擇代理總幹事時出現了阻滯。

根據新的提議，在今年晚些時候選出阿澤維多的繼任者之前，來自美國、中國、德國和尼日利亞的4名副總幹事將繼續保持他們目前的職責分工，而不是任命其中一人擔任代理總幹事。

報道引述一名前WTO官員表示，美國堅持由美國人出任代理總幹事，但中國和歐盟不同意。敲定這項臨時安排的決定預計將在周五（31日）召開的WTO成員國會議上宣布。

報道又稱，若按照此前形勢，德國籍的Karl Brauner原先出任代理總幹事的可能性最高。惟6名消息人士表示，華盛頓方面一直在力推選擇美國籍的副總幹事Alan Wolff，令情況陷入僵局。

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