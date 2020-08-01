【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】上山困難下山易　沙丘玩滑板

撤哈拉沙漠四周都只有沙，隨時遇見沙塵暴也不出奇，視乎大沙塵暴或是細沙塵暴吧，在這裏真的是「見沙容易見樹難」。

有一天早上，穆罕默德跟我驅車前往大沙丘，他在一個沙丘旁停下，眼前不只一個沙丘，而是幾個大沙丘群，他說：「我們往沙丘頂進發，登高遠望，那處風景十分美麗。」之後他又車尾箱取出滑板，可以玩滑板，實在太好了！

同行的還有他的妹妹Khadija，我們一行三人開始向山上行，Khadija其實是擔任我們的攝影師，沿路幫我們拍攝相片，真的辛苦她了。

▲ 我倆緩步向沙丘頂前進。

從山腳起步，穆罕默德沿路拖著我的手向前行，初時的確感覺興奮，但越行越高，地上滿布一粒粒如「麥提沙」般的小石頭，行起來感覺堅硬，我心想正奇怪著：「為何沙丘上有石頭？」 噢！原來這些並不是石頭，這是「駱駝屎」!由於天氣乾熱，駱駝屎大部分曬乾了，幸好沒有氣味，就算踏上去，感覺還不算太差。

▲ 到達沙丘腰段位置，我的頭髮已被吹得「亂七八糟」了！

沙漠的沙丘很斜，越爬上高處，風沙就越來越大，我開始舉步難行，行三步退兩步。雖然我在香港也有行山和運動的習慣，但在這些也辛苦得喘氣。我停下來坐著說：「好攰，行不到了」，穆罕默德跟我說：「快到了，山頂景色很美呢！」 我望見山頂在遙不可及之處，那一刻很想放棄。隨後他指導我如何在沙丘步行，雖然步行有所改善，但我始終不是土生土長的柏柏爾人，感覺依然十分吃力，這令我回想起早年的南美洲之行，當時我出現高山症，這次我氣喘得如那時一樣。穆罕默德除了要照顧我，又要拉著滑板，不禁替他辛苦。

不知花上多少時間，終於到達山頂了，我坐著那處，根本不想動，這裡的景觀真的很美，如風沙不大，相信更清晰美麗。

上山自然就要下山，今次不用步行下山了，我們用滑板快速下山。穆罕默德指導我如何玩，從一個又一個的沙丘向下滑，真的十分好玩! 但差不多到山腳時，樂極生悲，我被滑板轆弄傷，掉了腳皮流血，穆罕默德和Khadija即緊張地慰問我是否需要去醫院，幸好我有帶藥物在身，可以自己處理及清洗傷口。

▲ 我們開心地坐滑板快速下山。

到達沙丘腳時，我見到一群群的駱駝，這時我反問穆罕默德：「為何我們不騎駱駝上山呢？」不過答案只有一個：「因為我不是旅客，我要用雙腳一步一步行上山，先可以感受到他們的生活。」

▲ 撤哈拉沙漠的山嶺，是不少旅客騎駱駝上山觀賞日落的位置。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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