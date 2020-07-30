【疫市營商】網銷增長潛力大　建立官網比5年前易

疫情下網銷成為不少品牌救命草。家具租訂服務平台FØERNI創立人Pauline認為，與5年前相比，現在的技術已有很大進步，成立官網較容易及快。她選用綫上開店平台Shopify，代替自己建立網絡基礎。在收款方面，她暫時堅持只選用信用卡及有信譽的收款機構，以保障收款安全。由4月開始籌備，至7月已成功上線。



靠口碑拒硬銷 綫上綫下齊發力

網店的宣傳當然靠網絡，但Pauline認為絕不能硬銷，她留意到香港市場對租家具的認識不多，計劃在社交平台及評論區，分享文章教育讀者及市場。

如分享在搬屋時，如何省時省錢等資訊，令消費者有親切感又容易明白。

當然，她亦有在Facebook、IG上成立專頁，透過Google賣廣告。但靠人不如靠己，她計劃成立獎賞計劃，發揮「口碑傳銷」力量，轉介新客戶的現有客戶，可以得到獎賞。

租家具夠靈活環保 市場增長續強勁

上世紀中，香港經濟仍在起步階段，市民收入非常有限，租家具是相當普遍，大多為省錢，後來經濟起飛加上家具選擇更多，一般市民大眾普遍購買家具。

但在歐美，租家具仍然有一定市場，靈活、環保是主要原因，機構、企業、個人客戶同時並存。據調研機構MarketWatch及KD Market Insights早前的預測，家具租賃市場預計將保持強勁增長。後者相信，由2019至2024年，市場的複合年增長率（CAGR）達7.2%。

當然，新冠肺炎大流行，對任何商業活動都帶來一定衝擊或轉變，若出現大量企業倒閉、失業率狂升，家具租賃市場一定受影響。但普偏估計，B2B市場如企業、酒店的需求在疫後會上升，以增加其本身成本的靈活性。試想，一間小型民宿或酒店，租家具成本較低，有助減低疫後成本。



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本報記者：梁巧恩