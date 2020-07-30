【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現

▲ 謝邱安儀稱，有近一半受訪會員反映收到來自業主的律師信，且僅得不足5%獲得租金寬減。（資料圖片）

本地疫情繼續蔓延，7月份零售業繼續受壓。香港零售管理協會透露，第三波疫情爆發後，生意急挫一半或以上。有近一半受訪會員反映收到來自業主的律師信，部分更來自大型發展商。

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香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，6月份銷貨值按月略跌1%，反映過去2個月的市況相若。7月甫踏入第二個星期，本港爆發第三波疫情。她透露，有會員反映生意額隨即急挫一半或以上。除了食品外，其他主要類別均預計下跌，最嚴重的包括化粧品、高價鐘錶及珠寶，生意重創6至8成或以上。

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大型發展商亦出律師信

本周二該會公開呼籲商鋪業主暫停採取任何法律手段或收回店舖，以及按營業額收取分成租金；惟業主反應未見踴躍。謝邱安儀稱，有近一半受訪會員反映收到來自業主的律師信，部分來自大型發展商；且僅得不足5%獲得租金寬減。

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結業潮無可避免 願放棄保就業津貼

她又坦言，疫情的影響比去年社會運動更嚴重，現時即使政府派錢1萬，亦無法發揮效用。因此，據該會最近的調查顯示，有超過6成會員暫時休業，近5成將會關店，減少虧蝕。她又相信，有不少商戶的租約終於到期，故關店勢頭開始浮現。謝估算，若疫情持續，而業主又無法提供適切紓緩，結業潮無可避免，「情願放棄保就業津貼。」

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記者：葉泳珊