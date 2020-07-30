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日本疫情持續 老店推出「防疫便當」保障食客安全

環球政經 19:30 2020/07/30

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日本疫情持續惡化，全國47個都道府縣均錄得確診。儘管如此，亦造就機會予日本民眾發揮無窮創意。一間便當老店因應疫情推出「防疫便當」，以新設計保障食客免於禍從口入的危機。

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「防疫便當」設計上與平日的便當有別，分別在紙盒兩邊及上方加插卡紙，阻擋自己及他人的飛沫噴到食物上。便當盒上還有一個供拇指擺放的小孔，方便食客提起便當進食。

而便當的紙盒，亦印上日本傳説生物「阿瑪比埃」的卡通插畫，相傳它是日本的抗疫吉祥物，據說有祛除瘟疫的能力。「防疫便當」預計於8月上旬推出。

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這間推出「防疫便當」的老牌便當店位於神戶於明治36年（1903年）開業。過往亦曾推出章魚壺便當、老虎便當等主題便當

有網民知悉設計後大讚設計細心，表示對於用餐時要除下口罩感到擔憂，而「防疫便當」設計可提高防疫安全，更直言「除口罩都唔怕」。

 

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撰文 : 國際組

日本 疫情

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