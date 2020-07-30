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JOOX推K-POP音樂節目　逢周二及周五更新

商業 20:00 2020/07/30

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音樂串流平台JOOX近來設計K-Pop Express企劃。

韓國流行音樂（K-POP）在過去十年席捲亞洲及全球，其全球第三大市場為東南亞，僅次於日本和大中華地區。據數據研究組織Blip的研究顯示，東南亞市場中，去年在線內容瀏覽人數，排在首兩位的印尼和泰國，分別錄得26.2億和21.5億的瀏覽次數。

音樂串流平台JOOX近來設計K-Pop Express企劃，就亞洲市場包括港澳、印尼、馬來西亞、緬甸及泰國，同時推出兩個韓國偶像節目，包括自家製K-POP音樂節目《IDOL STATION》，以及全新韓星偶像選秀節目《I-LAND》。

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據了解，《IDOL STATION》6月開播至今，計算JOOX所有市場的總和後，平均每集累計吸引約500,000觀看次數。節目在將在8月4日、11日和18日，邀請VERIVERY分隊玩遊戲，及宣傳最新專輯；早前亦曾邀請不同男團，包括SEVENTEEN、Nu’est及ONF，與樂迷即時聊天互動，及舉行小型慶祝活動等。【按此】預約。

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另外，總製作成本為1,400萬美元的選秀節目《I-LAND》，由韓國著名男團防彈少年團所屬的BigHit娛樂公司主辦。之前每集累計平均錄得100萬觀看次數，而在剩餘的12名男見習生，將會在餘下6集中，角逐最終出道的機會。節目逢星期五播放，JOOX每周邀請用戶投選人氣見習生，用戶有機會贏取獎品。

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責任編輯：馬意文

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