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【香港零售】珠寶業成為零售重災　疫情下難望短期內有改善

商業 19:40 2020/07/30

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本港6月份零售業總銷貨價值，按年下跌24.8%，其中，「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物 」及「藥物及化妝品」的數據略有改善，但仍然為重災區，分別錄56.5％及57.4％之按年跌幅。

【香港零售】港6月零售跌24.8%　略遜市場預期

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌坦言，業界已經捱了一段長時間，面對跌幅已漸變得麻目。雖然現時業界結業情況不算嚴重，但他預料小型珠寶零售商倒閉情況會逐漸增加，又透露，在5至6月份商會旗下已有1至2個會員退會，均屬小型公司。不過，由於珠寶業需面對存貨積壓問題，且相比服飾零售更難散貨，即使決定結業也要一段時間進行變賣，故業者會堅持捱到最後一刻。

他又指，業界原本預期下半年生意跌幅能明顯收窄，按目前形勢而言，此念頭變得無望。業界自去年第4季起已推出各種優惠，惟對刺激銷情幫助不大；加上業主減租情況不理想，冀政府可推出租金方面支援措施。

香港化妝品同業協會監事長何紹忠則指，由於6月份限聚令放寬，令消費者外出購物意慾增加，業界生意確略為改善。業者亦正透過不同策略應對，如大型化妝品零售店力拓跨境市場生意、中型店縮減店舖數量、批發商及小店則轉攻網銷。但他坦言，不少小店業者會將產品放上本地第三方電商平台銷售，但利潤始終難彌補門市生意，故僅可當作品牌宣傳及清貨渠道；業界正憧憬港府派發第二輪「保就業計劃」資助。

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記者：蘇穎琪

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