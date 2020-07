【新冠疫苗】或要每年注射 阿斯利康CEO指病毒難預測

新冠肺炎疫情全球大流行,多間藥廠的新冠肺炎疫苗近期取得進展。牛津大學與藥廠阿斯利康製藥(AstraZeneca)研發的新冠疫苗,正在英國展開第二及第三階段測試。但阿斯利康行政總裁指出新冠病毒非常難以預測,指出該公司即使成功研發疫苗,預計日後人們或仍要每年注射。

美國CNBC報道,阿斯利康行政總裁索里奧(Pascal Soriot)周四(30日)表示,大多數藥廠都將初次疫苗接種的目標定為兩次注射。但根據阿斯利康對SARS疫苗所用技術的認知,他假設注射新冠疫苗後,人們的免疫力可持續12個月至18個月不等,料民眾要每年注射疫苗。

索里奧更表示,不了解疫苗效果可維持多長時間:

但事實是我們也不知道,因為這種病毒是非常難以預測。

(But the truth is that we don’t know, this virus is very unpredictable.)

該公司今年6月已與歐洲包容疫苗聯盟(Inclusive Vaccines Alliance)達成協議,供應最多4億劑新冠疫苗。該公司計劃的生產目標為20億劑,包括為英美提供4億劑,為中低收入國家提供10億劑。

索里奧指出,如成功證實疫苗效果,阿斯利康料最快可於10月至11月起提供疫苗。

