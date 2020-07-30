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【新冠疫苗】或要每年注射 阿斯利康CEO指病毒難預測

環球社會熱點 19:25 2020/07/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，多間藥廠的新冠肺炎疫苗近期取得進展。牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，正在英國展開第二及第三階段測試。但阿斯利康行政總裁指出新冠病毒非常難以預測，指出該公司即使成功研發疫苗，預計日後人們或仍要每年注射。

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美國CNBC報道，阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）周四（30日）表示，大多數藥廠都將初次疫苗接種的目標定為兩次注射。但根據阿斯利康對SARS疫苗所用技術的認知，他假設注射新冠疫苗後，人們的免疫力可持續12個月至18個月不等，料民眾要每年注射疫苗。

索里奧更表示，不了解疫苗效果可維持多長時間：

但事實是我們也不知道，因為這種病毒是非常難以預測。

（But the truth is that we don’t know, this virus is very unpredictable.）

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該公司今年6月已與歐洲包容疫苗聯盟(Inclusive Vaccines Alliance)達成協議，供應最多4億劑新冠疫苗。該公司計劃的生產目標為20億劑，包括為英美提供4億劑，為中低收入國家提供10億劑。

索里奧指出，如成功證實疫苗效果，阿斯利康料最快可於10月至11月起提供疫苗。

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責任編輯：何穎兒

阿斯利康行政總裁指出新冠病毒非常難以預測，預計日後人們或仍要每年注射新冠肺炎疫苗。

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