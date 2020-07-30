華府增設北極政策協調員 上任即炮轟「冰上絲綢之路」

在各國忙於應對疫症威脅之際，美國不忘北極軍備競賽，率先增設北極政策協調員一職，新官上任即批評中俄提出「冰上絲綢之路」令人憂慮。

美國國務院日前宣布為提升美方在北極地區影響力，同時壓制中俄兩國在地區的勘探行為，任命資深外交官德哈特（James DeHart）為北極政策協調員。德哈特指，其上任即代表華府將對北極展開全面外交戰略，維護北極地區穩定和平，同時對抗其他國家，包括中俄兩國安全威脅，以負責任的方式支持北極地區經濟發展。

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有關職位將直接向國務卿蓬佩奧及副國務卿比根匯報，對北極政策提出建議，及在區域會談中就北極事務接觸其他國家。

德哈特又批評「冰上絲綢之路」的構想，形容計劃「令人憂慮」指，中國對基建投資的取態並不適合北極地區。對於俄羅斯2014年吞併克里米亞，他指動作大大影響兩國關係，又見俄方在北極活動愈發頻繁，美國將挺身而出，維護北極作為北約北方側翼的利益。

冰上絲綢之路是中俄雙方共識來的一帶一路延伸，以原本長年冰封的俄羅斯北方航道，貫通東北亞至西北歐，大幅縮短東亞至西歐現時必經印度洋、蘇伊士運河、地中海的航運距離。

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