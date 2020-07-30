【美國經濟】美國第二季GDP按季跌32.9% 首申失業救濟人數143萬 均勝預期

美國第二季國內生產總值（GDP）按季下跌32.9％，好過市場預期跌幅34.5%，但仍是1940年以來最差；上周首申領失業救濟人數亦少過預期。聯儲局主席鮑威爾此前在議息後記者會上表示，將動用所有工具支持美國經濟復甦。然而，國會仍在圍繞新一輪紓困方案角力，民主共和兩黨未能達成共識，為接下來的美國經濟形勢增加了不確定性。

就業數據方面，上周首申領失業救濟人數為143.4萬，少過預期的144.5萬。截至7月18日，持續申領失業救濟人數為1701.8萬，多過預期值1620萬，亦是續數連續回落7周後首次錄得增加。

次季核心個人消費支出物價指數跌1.1%，多於預期跌幅0.9%。整體消費方面，第二季消費者支出按季大跌34.6%，略差過市場預期跌幅34.5%；創下史上最大降幅。

近期美國新增新冠肺炎確診個案有上升趨勢，未來經濟走向將極大取決於疫情發展。First American副首席經濟學Odeta Kushi表示：「當你不得不待在家裏，想要花錢是很困難的。」

至於接下來的經濟復甦，市仍然對第三季經濟表現有所寄望，預計第三季GDP能夠出現反彈。在GDP數據公布前，美匯指數報 93.55升0.11%，10年期國債孳息率為0.556厘。

（本文仍在更新中）

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