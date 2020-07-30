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【美國經濟】美國即將公布第二季GDP 市場料按季跌34%歷來最差

即市財經 19:23 2020/07/30

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市場聚焦美國第二季經濟數據。

美國即將公布第二季國內生產總值（GDP）。市場預期次季GDP按季下跌34.5%，表現料為歷來最差。聯儲局主席鮑威爾此前在議息後記者會上表示，將動用所有工具支持美國經濟復甦。然而，國會仍在圍繞新一輪紓困方案角力，民主共和兩未能達成共識，為接下來的美國經濟形勢增加了不確定性。

近期美國新增新冠肺炎確診個案有上升趨勢，未來經濟走向將極大取決於疫情發展。First American副首席經濟學Odeta Kushi表示：「當你不得不待在家裡，想要花錢是很困難的。」他預計此次GDP數據將反映出大範圍停產、大規模裁員與消費者擔憂情緒對消費者支出的嚴重拖累。

至於接下來的經濟復甦，市仍然對第三季經濟表現有所寄望，預計第三季GDP能夠出現反彈。在GDP數據公布前，美匯指數報93.55升0.11%，10年期國債孳息率為0.556厘。

相關文章︰【美國經濟】新一輪紓困方案僵持 特朗普︰兩黨仍未解決分歧

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美國 經濟 美國聯儲局

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