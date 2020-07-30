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美軍1.2萬人從德國撤走 特朗普斥德沒履行北約軍費承諾

環球政治 19:23 2020/07/30

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美國國防部長埃斯珀宣布，從德國撤走1.2萬名美軍，表示是時候重新部署在歐洲的美軍，藉此強化北約（NATO）。總統特朗普直言，減少駐德美軍是因為德國沒有履行北約軍費開支的承諾。

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其中6,400名美軍會返回美國，其餘則派駐其他北約國家，包括意大利和比利時。

埃斯珀強調，這項調兵決定將可以加強北約，並增強對俄羅斯的威懾力。他續指，美軍在歐洲重新部署完成了重大戰略轉變，並且跟美國之前在北約內部所做的其他調整一致。

不過，特朗普有另一種說法，他向記者直言，減少駐德美軍是因為德國沒有支付軍費，拖欠相關費用。

他其後在Twitter發帖指，德國每年向俄羅斯支付數十億美元的能源費用，美軍卻要保護德國，免受俄羅斯的侵害。他對此表示質疑，重申德國拖欠北約2％的軍費開支，所以美軍把一些部隊撤走。

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根據2019年數據，北約30個成員國當中，只有8個達到軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的承諾，即使是歐洲經濟強國的德國，也僅得1.5%。

不過，不只美國民主黨，連共和黨議員也不認同特朗普的決定。共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）表示，美軍並不是作為交通警派駐到世界各地，而是要限制世上惡劣政權擴張，主要是中國和俄羅斯。但他批評特朗普對此戰略缺乏認知。

黨友羅姆尼（Mitt Romney）則諷刺特朗普的決定，是猶如向俄羅斯送禮。

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責任編輯：方賢

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