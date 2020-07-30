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【疫市營商】德創業家不怕疫情　創線上家具租訂平台

商業 19:30 2020/07/30

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3年前因做生意來港定居的Pauline Wetzer，在疫市下繼續創業。她1月決定辭職創業時，新冠肺炎疫情未開始。至3月交代好前公司業務後，4月繼續原定計劃，花3個月建網站、尋找合作夥伴及入貨。家具租訂服務公司FØERNI網站7月上綫至今，已接到生意。

疫下在家工作  更重視家居舒適

創業是否選錯時間？她不以為然。「疫情下，大眾在選擇家具上需要更多彈性，不想一次過付出一筆金錢；有些人為了省錢，可能要搬去較細的住宅。」Pauline認為，疫情亦有正面影響，當上班族有更多時間在家工作時，更重視家居舒適度。搬家、省錢又對家居有更多要求，為家具租賃帶來商機。

她自資從BoConcept、Design House Stockholm、Louis Poulsen和Normann Copenhagen等品牌購入超過90件家具，放上官網供客人選擇。「未來會加入更多選擇如電器，但亦要先了解客人的需要。」Pauline另有跟品牌、製造商合作，當有客人選擇租用時，才向合作夥伴落單訂購，預期約7至14天可交付。然而，客人最少要租3個月，但不用繳付押金。「客人租家具都是不想一次過付出大筆金錢，若要客人付押金失去了原意。相信客人簽了約就會遵守，我們亦有購買適量保險。」

租賃服務為期3至18個月，該公司會負責運送、回收、翻新及徹底清潔，客戶的租訂、撤換、退回或購買家具程序，全網上進行。家具都設有租、買價目，若客人租了一段時間後可選擇購入，只需繳付售價及已付租金之間的差價。

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主攻本地B2B及B2C市場  

FØERNI是她在港創立第二盤生意，2017年與友創立共享生活概念公司we r urban。後來公司被Hmlet收購，她亦加入該公司工作。創立FØERNI的靈感，也是從昔日客戶的需求中得到，部分昔日客戶也成為她現今的客戶。

別以為Pauline只想做外籍專才的生意，她強調要打入本地市場，尤希望吸引香港的年輕才俊。同時，她亦有跟酒店、辦公室及住宅業主合作，同時做B2B及B2C生意。她解釋，酒店及辦公室都會定時轉換家具，有一定成本，又要處理舊家具，麻煩又不環保。住宅業主租出單位時可能連家具，但又未必合租客心水，掉棄舊家具又很浪費，改為租賃更乾手淨腳。因此，就算在疫情下開業，Pauline仍然對香港市場充滿信心，「這兒有成熟且重視環保的客戶。」

本報記者：梁巧恩

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