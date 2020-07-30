【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球

新冠肺炎疫情於全球大爆發，持有本港兩個大型商場的尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場的九龍倉置業 （01997）亦不能倖免於難，集團周四（30日）公布截至6月底止上半年中期業績，也以「疫情摧毀全球經濟」作主題。 在嚴峻的市場情況下，集團上半年基礎淨盈利減少26%至38.44億元，中期息減29%至0.78元。若計入投資物業重估，是次業績也轉盈為虧，錄得虧損淨額73.5億元，股東應佔集團虧損達44.54億元。

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九龍倉置業指，香港陷入前所未見的危機已超過一年。本地局勢自2019年年中開始持續不穩，兼新冠肺炎病毒於今年初大規模爆發，引致雙重打擊，其中酒店業首當其衝，入住率暴跌至個位數。本地及全球零售銷售皆受到前所未有的壓力。主席吳天海指，集團上半年的經營情況非常不利，上半年為租戶提供的租金寬免已超過10億元，指以上金額絕對不是小數目。至於下半年的情況如何﹖他表示難以預測，「一個月前大家也估不到確診個案今天會升至近150宗吧！」

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對於政府及零售管理協會均呼籲業主減租，吳天海坦言：「不僅租戶有困難，業主也有業主的困難。」他指業主有很多開支，如需要支付銀行利息、償還銀行債務、向員工出糧、繳交差餉及地租等，強調：「業主不是單方面可以拯救地球」。他又以早年學習拯溺時教練對他說過的一番話作例子：「你嘗試救人前，也要先考慮自己有否能力救人才出手。而我們幫得到租戶時一定幫，但先要平衡自己能力，希望租戶明白。」

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他續稱，現時的營商環境非常不利，但集團在香港已扎根多年，認為香港仍是一個好的營商地方，我也未見到疫情徹底改變香港的營商環境，集團仍會繼續投資。」他又指，目前經濟環境下，首要不是進攻，而是要維持守勢，要令情況得以平穩，相信所有企業都在開源節流，面對困難環境要盡量想辦法。



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