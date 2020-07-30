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TikTok行政總裁Kevin Mayer　批Facebook用愛國主義攻擊中國程式

名人薈萃 19:01 2020/07/30

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TikTok行政總裁Kevin Mayer批Facebook，以愛國主義為由用不公平方式攻擊中國應用程式。

據CNBC報道，Kevin Mayer於周三（29日）在博客中表示，在TikTok歡迎競爭，並認為可透過公平競爭，變得更好。「然而，我們將精力集中在為消費者服務上有公平和公開競爭，而不是偽裝成愛國主義並旨在終結我們在美國的存在的競爭對手。」直指Facebook惡意攻擊。

其他文章：【反壟斷聽證會】朱克伯格指Facebook收購　讓Instagram及WhatsApp取得更大成功

在Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）公開的反壟斷聽證會講稿後，Kevin Mayer便在博客上表態。在朱克伯格的講稿中就提到，Facebook是令美國可以自豪的公司。「我們相信美國經濟是建立於民主、競爭、包容和自由表達的價值觀之上。」

Kevin Mayer就抨擊Faacebook「努力」抄襲TikTok可上載短片的功能，又表到對那些欲推出具競爭力產品的公司，持歡迎態度。「Facebook的抄襲作品Lasso失敗後，又推出另一個山寨產品Reels（內置Instagram）

Kevin Mayer又指，由於TikTok母企為中國公司，因此需接受更多的安全審核，但有信心面對。「我們相信必須向用戶、廣告商、創作者及監管者表明，我們是遵守美國法律的負責任的美國社區成員。」

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反壟斷 朱克伯格 壟斷 經濟 廣告 產品

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