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【疫市跌價】居屋王康山花園「價崩」　三房呎價僅11284

股樓投資 18:59 2020/07/30

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新冠肺炎持續肆虐，本地確診宗數連日破百，影響樓市交投氣氛，就連港島居屋樓王也跌價。中原楊文傑說，鰂魚涌康山花園4座低層C室，實用面積592平方呎，最初於未補價第二市場叫價750萬元放盤，終減價82萬元，以668萬元（未補價）易手，實用呎價僅11,284元。

翻查過往成交，同座低層同室於2018年7月，以731萬元（未補價）易手，換言之，是次成交價比兩年前平約8.6%。以該盤三房單位計，造價更是2018年後低位。代理指，原業主想換樓，加上當年以低價購入單位，故不介意平沽。

雖然港島居屋樓王跌價，惟亦有居屋疫市破頂，富誠地產客戶經理鄧宇熙說，牛池灣嘉峰臺2座高層G室，實用面積582平方呎，剛以860萬元（自由市場價）易手，創屋苑新高，實用呎價約14,777元。

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撰文 : 柳家平

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