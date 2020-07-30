【零售寒冬】I.T首財季料轉虧 港澳同店銷售跌49%

▲ I.T公布截至今年5月底止，首個財季錄得淨虧損。

I.T （00999） 公布截至今年5月底止，首個財季料錄得淨虧損，期內，港澳同店銷售按年跌49.1%，中國跌11.8%，日本及美國跌66.1%。I.T指，目前仍然難以準確評估及量化疫情以及全球各地社會的不穩定局面所帶來的負面影響，但預計旗下業務在今年餘下時間仍要繼續面對嚴峻考驗。

I.T指，在疫情下，集團首季銷售遭受重創，大部份市場店舖需要縮短營業時間或部份地區店舖需要暫時關閉，故同店銷售維持下行趨勢。雖然集團最初的策略是主攻正價銷售及減少折扣優惠活動，以維持毛利率，但面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。

折扣幅度提高 首財季毛利率跌逾8個百分點

今年首個財季，集團毛利率按年跌8.8個百分點至55.1%，港澳市場跌9.5個百分點至49.9%，內地跌8.7個百分點至55.3%，日本及美國跌7.8個百分點至64.5%。

I.T稱，為減少在充滿挑戰的經營環境下所帶來的負面財務影響，將繼續於所有部門採取成本控制工作，並重新編排工作計劃的優次，以加強集團流動現金狀況。然而，該等成本控制措施所省卻的開支不足以抵消期內的銷售及毛利率下降。

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