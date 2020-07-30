金管局事隔三周再入市 上商林俊泓：資金流入為螞蟻IPO做準備

▲ 金管局今日內兩度向市場注入港元

事隔近三周金管局再度出手接錢，一日內先後兩次入市，總計向市場注入46.5億港元。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，今輪資金流入主要因投資者希望提早為螞蟻集團上市做準備，料由現時起到螞蟻集團上市期間資金會持續流入本港，流入規模隨時高達500億元。

林俊泓分析，新股因素是吸引資金流入的主要因素，除了因現時正在招股泰格（新上市編號：03347） 外，投資者亦乘現時港息較低，積極為螞蟻集團上市部署。

螞蟻集團兩周前宣佈，啟動A+H同步發行上市計劃。消息指，螞蟻集團計劃集資100億美元（約775億港元），並尋求至少2000億美元的IPO估值。

在新股因素以外，林俊泓認為銀行接錢能力或已飽和，原因或與美國國債利率低、海外貸款疲弱、美元貶值等因素有關；在市場上無機構接錢的情況下，唯有由金管局出手承接。

他預期，除非美元突然轉強，否則資金會持續流入本港，料今輪流入規模隨時高達500億元。

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