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【新冠疫苗】一文看清全球疫苗研發進展 康希諾料年產1至2億劑

即市財經 18:29 2020/07/30

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各大藥廠及機構均致力研發新冠肺炎疫苗。

全球期待新冠肺炎疫苗能盡快面世，各大藥廠亦致力推進研發進度。目前已有多家研發商進入臨床實驗階段，其中包括多家企業。全球政府亦非常關注疫苗研發進展，據報歐盟正與6家企業洽購即將面世的疫苗。

康希諾生物料年產量1至2億劑

康希諾生物 （06185） 董事會主席宇學峰表示，公司新冠疫苗三期臨床試驗正在籌備推進中，暫未最終確定方案。目前疫苗的規劃產能為1至2億劑，最終年產能要根據最終獲批產品的劑量、劑次等因素決定。

【新冠肺炎疫苗】康希諾生物午後轉升逾1%　疫苗成果再登《刺針》

復星︰臨床試驗首批36位志願者成功接種

復星集團董事長郭廣昌於微博上表示，復星醫藥 （02196） 獲德國BioNTech授權的新冠病毒mRNA疫苗Ⅰ期臨床試驗首批36位志願者成功接種。該款新型冠狀病毒mRNA疫苗I期臨床試驗由江蘇省疾控中心負責，泰州市疾控中心、泰州市人民醫院等單位參與。

【新冠疫苗】復星郭廣昌︰mRNA疫苗臨床試驗首批36位志願者成功接種

Moderna疫苗傳定價50至60美元

美國藥廠Moderna（美：MRNA）疫苗進入第三期臨床實驗，據外電引述消息指，其mRNA-1273疫苗每療程定價介乎50至60美元（約375至450港元）。

消息指，Moderna的最終定價仍未有定論。Moderna發言人指，公司正與政府商討疫苗mRNA-1273潛在供應數量，但基於保密原則下，不會給予任何有關定價的詳情。

【美股焦點】Moderna盤前急漲1成 3期臨床周一開展 政府額外資助4.72億美元

牛津大學及阿斯利康製藥

英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）團隊此前公布早期測試結果。研究顯示，其所研發的疫苗使用無害版本的另一種病毒或病毒載體，將新型冠狀病毒的遺傳物質（genetic material）傳遞到細胞中，以誘發免疫反應。

早期測試主要目的是測試疫苗的安全性及潛在功效。參與兩項研究的人在注射疫苗後，出現輕微的副作用，例如發燒和注射部位疼痛，但沒有嚴重的不良反應。

【疫情焦點】世衛歡迎牛津大學研發疫苗取得突破

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