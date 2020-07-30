【混合辦公】微軟發布白皮書　預測亞太區辦公模式大趨勢

▲ 微軟（Microsoft）與研究機構 TechRepublic Premium近日合作發布白皮書《開創亞太區辦公新常態》，並指混合辦公已成為新常態。

新冠肺炎疫情為市民大眾的生活和工作模式帶來變革。微軟（Microsoft）與研究機構 TechRepublic Premium近日合作發布白皮書《開創亞太區辦公新常態》，探討及了解疫情對亞太區企業的辦公模式和業務營運的影響，以及如何加快企業的科技應用，實現混合辦公的新常態。

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微軟營銷主管Kady Dundas指，疫情短時間內對所有人的生活和工作帶來極大轉變，從會議室面對面開會轉移至在家遙距工作。數據顯示，全球每日有約2億人使用Microsoft Teams參與視像會議，相當於 41 億分鐘的會議時間，證明遙距辦公將成為大勢所趨。

微軟香港及澳門區總經理陳珊珊則強調，現時辦公模式的轉型並不能單靠科技驅動，仍需要多方面配合。員工需要保持「成長心態」（Growth Mindset），管理層與員工及同事之間亦需互相信任，不能單看工作時數和結果，應按照員工創造的價值和影響來衡量其表現。

白皮書指，企業在推行混合工作模式以適應新常態時，企業應多留意員工的疑慮，當中包括：

1）工作倦怠的危機 – 員工的「辦公時間」。 IBRS顧問和未來辨公趨勢專家Joseph Sweeney提到，員工於遙距辦公時，普遍會主動不斷工作，缺少休息時間。例如，一些在家工作的員工即使到了深夜仍會接到上司的來電，建議員工應更清晰地劃分工作及私人時間。

2）對晉升機會的疑慮 – 企業需重新評估如何量度員工的表現。例如近來有企業發現性格內向的員工，在家工作時能表現更好，而以往作為團隊核心的外向型員工則不再是焦點所在。

3）彈性工作和同理心 – 研究揭示，近半（47％）員工表示在家工作較易分心，對他們來說是一大挑戰。 企業、管理層和團隊應協助員工建立無干擾的工作環境，同時亦應包容彈性工作安排，體諒員工在家工作所面對的挑戰。

4）科技培訓和準備 – 科技在營商環境中逐漸成為不可或缺的一環，員工培訓亦需緊貼步伐，以充分利用軟件和硬件的潛力。

5）融入社交互動元素 – 除了科技，企業亦需要專注於建立公司政策和文化。除了視像會議外，企業亦需尋找促進創新、創意交流和製造友好工作氛圍的方法，令每位員工均能體會到自己在團隊中的重要性。

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責任編輯：曾曉汶