  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (四) 19:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【混合辦公】微軟發布白皮書　預測亞太區辦公模式大趨勢

科技 18:30 2020/07/30

分享：

微軟（Microsoft）與研究機構 TechRepublic Premium近日合作發布白皮書《開創亞太區辦公新常態》，並指混合辦公已成為新常態。

新冠肺炎疫情為市民大眾的生活和工作模式帶來變革。微軟（Microsoft）與研究機構 TechRepublic Premium近日合作發布白皮書《開創亞太區辦公新常態》，探討及了解疫情對亞太區企業的辦公模式和業務營運的影響，以及如何加快企業的科技應用，實現混合辦公的新常態。

>>>【人才管理】疫情歧視夾擊　巨企思科應對有法

>>>【在家工作】8成港打工仔WFH更輕鬆愉快　盼能恆常化

微軟營銷主管Kady Dundas指，疫情短時間內對所有人的生活和工作帶來極大轉變，從會議室面對面開會轉移至在家遙距工作。數據顯示，全球每日有約2億人使用Microsoft Teams參與視像會議，相當於 41 億分鐘的會議時間，證明遙距辦公將成為大勢所趨。

微軟香港及澳門區總經理陳珊珊則強調，現時辦公模式的轉型並不能單靠科技驅動，仍需要多方面配合。員工需要保持「成長心態」（Growth Mindset），管理層與員工及同事之間亦需互相信任，不能單看工作時數和結果，應按照員工創造的價值和影響來衡量其表現。

白皮書指，企業在推行混合工作模式以適應新常態時，企業應多留意員工的疑慮，當中包括：

1）工作倦怠的危機 – 員工的「辦公時間」。 IBRS顧問和未來辨公趨勢專家Joseph Sweeney提到，員工於遙距辦公時，普遍會主動不斷工作，缺少休息時間。例如，一些在家工作的員工即使到了深夜仍會接到上司的來電，建議員工應更清晰地劃分工作及私人時間。

2）對晉升機會的疑慮 – 企業需重新評估如何量度員工的表現。例如近來有企業發現性格內向的員工，在家工作時能表現更好，而以往作為團隊核心的外向型員工則不再是焦點所在。

3）彈性工作和同理心 – 研究揭示，近半（47％）員工表示在家工作較易分心，對他們來說是一大挑戰。 企業、管理層和團隊應協助員工建立無干擾的工作環境，同時亦應包容彈性工作安排，體諒員工在家工作所面對的挑戰。

4）科技培訓和準備 – 科技在營商環境中逐漸成為不可或缺的一環，員工培訓亦需緊貼步伐，以充分利用軟件和硬件的潛力。

5）融入社交互動元素 – 除了科技，企業亦需要專注於建立公司政策和文化。除了視像會議外，企業亦需尋找促進創新、創意交流和製造友好工作氛圍的方法，令每位員工均能體會到自己在團隊中的重要性。

>>>【在家工作】嶺大研究：逾8成港人希望每週最少1天在家工作

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Home Office】員工監察軟件生意激增　企業專家：有損勞資互信
2020/05/17
【Home Office】員工監察軟件生意激增　企業專家：有損勞資互信
【Home Office】遙距工作成新常態　企業如何支援員工？
2020/04/06
【Home Office】遙距工作成新常態　企業如何支援員工？
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
2020/03/22
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
【Home Office】企業運作雲端化　有利應對突發事件
2020/02/28
【Home Office】企業運作雲端化　有利應對突發事件
彈性工作 疫情 硬件 創新科技及應用 軟件 在家工作 工作時數 Microsoft 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

尼爾森報告：本地消費者對虛擬銀行認知激增至93%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
【數碼轉型】微軟夥滙豐推新計劃　可獲3個月免費租賃服務
【數碼轉型】微軟夥滙豐推新計劃　可獲3個月免費租賃服務