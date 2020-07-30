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【港股追蹤】長和系下周公布業績　邊隻吼得過？

股樓投資 18:25 2020/07/30

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李嘉誠基金會今日（30日）表示，將再增1.01億元資助第二期《愛能助》醫療計劃，支援醫療服務外，範圍將擴至社福界。基金會更斥資2,080萬元，朋予李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金。而李嘉誠旗下長和系股份，今日幾乎全綫上升，跑贏大市表現，當中長和（00001）及長江基建（01038），更分別升超過1%及2%，走勢強勁。

相關文章:李嘉誠基金會增1.01億元支援醫療服務　港大醫科畢業生可獲5萬元

長和系表現向好，未知是否與李嘉誠好心有好報有關，但很大機會與系內股份下周公布中期業績有很大關連。長江基建及電能實業（00006）將於下周三（5日）公布業績；而作為旗艦的長和及長實集團（01113），則在周四（6日）公布上半年業績。

摩根士丹利（大摩）最新報告指，長和股價今年以來一直跑輸恒指，主要是市場預期每股盈利和分派都會下降，但該行認為集團估值仍然吸引，旗下鐵塔業務可比電訊公司享有更高估值，大摩又睇好歐洲經濟，預料歐元兌美元年內會上升4%，將對長和正面作用，故維持股份增持評級，目標價68元，與此前一樣。

長和系股份今年表現確實顯著跑輸大市，疫情影響當然是主要原因。惟系內除長實集團及電能實業外，其餘股份的業務主要收入來源均非來自中港兩地。隨著外圍疫情有受控跡象，長和系海外業務有機會率先復甦，今日升勢較好的長和及長江基建，正是有這類憧憬，不妨跟注追入作中綫投資。

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撰文 : 古植平

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