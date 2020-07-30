部分議員提問低質 四大科企輕鬆過關

▲ 【FAAG國會聽證】議員提問低質 巨企輕鬆過骨

FAAG四大科企（Facebook、Apple、Amazon、Google）話事人接受美國國會聽證，是強迫科技巨企交代壟斷問題的難得機會，惟議員問問題表現令人失望，很多外界關注或關乎美國民眾切身利益的問題，不是未有提及就是輕輕帶過。

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美國4大科企壟斷市場，實際使用時可明顯感受得到，Facebook過去多年，積極併購對手，目前多個主流的通訊平台，如WhatsApp、Instagram等統統被羅致旗下，用戶缺乏Facebook產品以外的選擇是不爭事實。

Amazon則在網購平台上，大力宣傳自家商品，賣同類商品的第三方賣家，得不到同樣宣傳，明顯處於劣勢。Google亦有類似情況，搜尋結果頁面總是優先顯示自家產品資訊，不斷被質疑享有不公平優勢。

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巨企不斷併購壯大，已明顯削弱競爭，必然會不利創新，令消費者受害，這是外界長期以來的合理疑問，而科企遲遲未能給出具說服力解答，今次是難得的追問機會，議員顯然浪費了。

拆細巨企對消費者的好處，當年美國電訊巨頭AT&T分拆便是明證，被強迫分拆後，電訊業的激烈競爭的結果，是美國人享受更好更低價的電訊服務；拆細壟斷企業，有利消費者，為甚麼科企拆細就不能為消費者帶來好處？議員未有追問。

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議員的一些提問不着邊際，如有議員追問保守派言論被排擠的問題。亦有議員提及蘋果1984年的廣告、當年Facebook收購Instagram的細節、以及美國房屋與城市發展部長卡森（Ben Carson）的品格等，與聽證會反壟斷的主題缺乏明顯關聯。

另外，關於Apple產品在血汗工廠生產的問題，議員提問缺乏技巧，僅要求庫克（Tim Cook）鼓勵廠商善待員工，「畀位」庫克迴避問題，結果庫克一句「不會容忍血汗工廠」，其他科企高層欣然附和，順利「過骨」。

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責任編輯：文青青

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