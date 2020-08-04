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【Netflix好劇推薦】其實活得比誰都痛苦　戴安娜王妃背後鮮為人知的故事

環球政經 11:35 2020/08/04

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雖然離戴安娜王妃去世已22年了，但她的人生一直是傳奇。由她像公主一樣嫁給查理斯王子，開展如同夢幻般的王妃生活，到後來與丈夫婚姻破裂，她再也無法忍受查理斯王子對她的冷待，還有丈夫與情婦卡米拉的外遇，敢作敢為的戴安娜王妃曾經無視英國王室聲譽，向外界爆出一句震驚世界的名言：「我們的婚姻有三個人，所以有點太擁擠。」

《戴安娜的真實人生》（The Story of Diana）藉由訪問戴安娜的弟弟與熟識的親友，探索已故王妃不平凡的人生，以及不為人知的掙扎。

外面看起來光鮮亮麗的王妃生活，卻其實活得比誰都痛苦，對於戴安娜來說，她只不過想要丈夫的關愛，據戴妃的好友Lana Marks透露，戴妃由始至終都告訴她：「我真的一生只愛過一個男人，就是查理斯。」可惜，查理斯由始至終只愛着情婦卡米拉。

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查爾斯王子在2005年4月9日以公證結婚方式迎娶卡米拉。

整套劇只有兩集，每集83分鐘，第一集講述年紀輕輕的戴安娜成為大眾焦點後，媒體對她的要求持續高漲，緊貼的追訪令戴安娜感到崩潰，各種偷拍、跟拍令她承受莫大的壓力。

但是，聰明的戴安娜也善用媒體的力量，懂得如何操縱媒體報導，她知道媒體需要的是甚麼。

第二集講述黛安娜在婚姻觸礁後，努力蓄積勇氣對抗貪婪的媒體，在1997年8月31日，戴安娜王妃死於巴黎的一場車禍中，終年36歲，有說當時有說戴安娜是為了躲避狗仔隊，而最終不幸發生車禍。

 

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撰文 : 黎海怡

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