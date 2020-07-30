北京互聯網法院認定 抖音、微信讀書侵害用戶個人信息

▲ 北京互聯網法院一審宣判，抖音、微信讀書兩款App均有侵害用戶個人信息的情形。

內地央視新聞報道，北京互聯網法院今日（7月30日）作出一審宣判，認定「抖音」、「微信讀書」兩款App均有侵害用戶個人信息的情形。騰訊回應稱，尊重法院判決，並已進行功能優化；抖音則表示，會提起上訴。

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抖音：通訊錄信息用戶授權上傳

據央視新聞報道，在凌某某訴抖音案中，原告凌某某在手機通訊錄除本人外沒有其他聯繫人的情況下，使用該手機號碼註冊登錄抖音App后，被推薦大量「可能認識的人」，其中包括多年未聯繫的同學、朋友。凌某某認為抖音App非法獲取其個人信息及隱私構成侵權，將抖音App的運營者北京微播視界科技有限公司訴至北京互聯網法院。

7月30日，北京互聯網法院就該案進行了一審宣判，認定抖音App在未徵得凌某某同意的情況下，對凌某某的個人信息進行處理，構成侵權。

抖音回應內地媒體表示，抖音上的用戶通訊錄信息是由用戶授權上傳，抖音一直遵循相關監管機構對於網路運營者留存數據時間的要求。如果用戶希望刪除相關通訊錄信息，可以隨時聯繫進行處理。

微信：相關功能已優化

而在黃某起訴騰訊 （00700） 旗下微信讀書案件中，原告黃某主張，在使用「微信讀書3.3.0版本」時發現，在其不知情的情況下，該軟件自動關注微信好友、默認開發讀書記錄，認為侵害了其個人信息權益及隱私權，訴至法院。

法院一審宣判認定，微信好友之間的讀書信息默認開放，構成對原告個人信息權益的侵害。

騰訊表示，去年收到該案訴訟后第一時間進行了核實，確認相關功能已在之前進行了迭代優化，優化后的版本更加尊重用戶的選擇權並對相關社交功能進行了強提示。

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