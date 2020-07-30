【定期存款】虛擬銀行開業3個月港元定存息4.5厘 不敵傳統銀行10厘「高息王」

3個月港元定存爆搶客戰，本港第3間虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）突擊，今天（7月30日）正式開業，新推3個月年息最高享4.5厘，追息期內族最多約可賺息750元，為相同存期計第2大高息（見表），僅次於信銀國際所提供的10厘「冠絕全城的破頂息」。

但匯立的玩法較另類，每周成功集齊80人，門檻由10元起，而WeLab Bank客戶服務中心今晚回應本報查詢指，由7月10日至下周二（8月4日）期間，成功參加第一個GoSave定存優惠，首1萬名客戶，可享3厘的額外年利率，本金上限是5萬元；舉例說：客戶存入10萬元，3個月年息為1.5厘，期內在此賺息375元；若再額外存多5萬元，客戶將有資格獲額外年利率獎賞，而3個月年息為3厘（即利息合共4.5厘，以15萬元計，最多可賺息750元）。客戶最低入場費只需10元，就可以開始GoSave，甚至可以隨時提走存款，卻毋須額外費用。而這間新登場的虛銀，享特惠息的條款較今年4月試業時有異，當時只需撮合60人，以及3個月的基礎利率為1.75厘。

以虛擬銀行作比較，眾安（ZA Bank）為首間開業的虛擬銀行，於3月24日正式營運；天星銀行（Airstar Bank）則於6月11日啟市，但兩行最近已齊齊減定存息。

不過，天星另闢戰線，7月14日曾逆市以3.1厘突擊，新推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，以當時3個月牌價息率為1.5厘，即最高享3.1厘；再以上限5萬元計，最多賺387元息；優惠至8月底。

可是，以該行剛於上周五（24日）削3個月年息至1.2厘，由此推斷，上述客戶最多賺息頓變2.8厘；再按5萬元的封頂額計，換言之，最新只袋350元利息。

傳統銀行方面，雖然匯立逆市打游擊，挾市面第2大高息的4.5厘搶攻，但今天暫仍有5間港銀照減港元定期存款息率，包括大新 （02356） 一周3連減，當中3個月短存累削0.5厘，至僅得0.7厘；甚至連擅打價格戰的「財仔」大眾財務亦一周兩連削；還有東亞 （00023） 、富邦及招商永隆鬥搶乘減息尾班車。

其中，東亞削138天港元定存息0.01厘，新息率至0.79厘；招商永隆則略減半年存息0.05厘，新報0.8厘；富邦亦全面降短中長息，齊削0.05厘，現時3個月、半年及一年存息齊報0.9厘。

專家指本港水浸，金管局今天又再兩度接錢，累計年內已出手31次，合共承接逾1,105億元，令下周一（8月3日）銀行的總結餘超過1,849億元，創4年半新高。

招商永隆司庫蕭啟洪指，聯儲局不斷「泵水」印鈔，冀在疫情未見盡頭下，力挽經濟防失速下滑；正因全球在錢作怪下，熱錢氾濫，本港的游資頭寸亦甚充裕，按理港銀毋須逆市加息搶存。

比併3個月港元定存年息的話，「高息王」為信銀國際的10厘，畢竟政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

此外，中銀香港 （02388） 也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元，而中資發鈔行的特惠息力守季軍，緊接匯立之後。反觀，原本稱冠此高息榜逾大半年的工銀亞洲，以4.2厘些微之差，因而三甲不保，遂滑落至第4位。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪