  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (四) 19:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁堂食】港府明恢復日間堂食　夜間開工點算好？

商業 19:00 2020/07/30

分享：

港府將於明日起恢復日間堂食，惟晚間堂食仍被禁止。

本港因疫情連日本地確診破百，港府曾全面禁止堂食，惟在今日又再公布，將於明日起恢復日間堂食。不過，晚間堂食仍被禁止。位於荔枝角的食品網購商東川食品日前於社交網站公布，全日不分時間開放予有需要人士入內用膳，但需經WhatsApp提前預約。有網民已於社交網站，分享今日到內用膳的經驗，並感謝該店提供場地。

【禁堂食】D2 Place逸東酒店開放給市民用膳　早午晚餐均可外賣

【疫市營商】港人多在家煮食　台灣民生食品類銷售增

不少港商也在今日，就日間堂食被禁止一事，開放場地予一眾在戶外工作人士用膳，並贏得網民稱讚。例如：

位於九龍灣的建造業議會旗下零碳天地，鄰近Megabox，開放多用途會堂，讓民眾入內午膳。不過，民眾進入前亦需配戴口罩。

位於新蒲崗、銷售食材和調味的比卡爾食品專門店，於上午11時至下午2時期間，開放辦公室予有需要人士入內用膳。不過，需提前一小時預約。

位於觀塘、銷售台式飲品的香港幸福週末，於中午12時至下午3時期間，開放場地，並提供酒精搓手液予入內人士。不過，前往時需先經Facebook發訊息預約。

【禁堂食】傳明日起重開早午市堂食　麵店東主斥政府兒戲：沒有想後果

責任編輯：馬意文

相關文章

【禁堂食】Green Common推抗疫快取套餐　4款素食每款59元
今日
【禁堂食】Green Common推抗疫快取套餐　4款素食每款59元
【禁堂食】飲食業工會歎放無薪假已成習慣　許樹昌籲開放午市堂食
今日
【禁堂食】飲食業工會歎放無薪假已成習慣　許樹昌籲開放午市堂食
【外賣優惠】利園區加推外賣自取優惠　滿50元減25元（附優惠碼）
今日
【外賣優惠】利園區加推外賣自取優惠　滿50元減25元（附優惠碼）
【餐飲寒冬】日本上市餐飲企業也難捱　今年逾千間門店結業
今日
【餐飲寒冬】日本上市餐飲企業也難捱　今年逾千間門店結業
疫情 建造業議會 食品 台式飲品 飲品 銷售 搓手液 口罩 荔枝角 觀塘

下一篇文章

【疫市營商】港人多在家煮食　台灣民生食品類銷售增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【口罩投訴】一合口罩至今捐出15萬個口罩　公開受惠名單冀釋疑
【口罩投訴】一合口罩至今捐出15萬個口罩　公開受惠名單冀釋疑
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【保就業計劃】第6批名單涉11萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
【保就業計劃】第6批名單涉11萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
【豁免檢疫】飛行員工會不滿港檢疫安排　促聯邦快遞暫停在港業務
【豁免檢疫】飛行員工會不滿港檢疫安排　促聯邦快遞暫停在港業務
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商