【禁堂食】港府明恢復日間堂食　夜間開工點算好？

▲ 港府將於明日起恢復日間堂食，惟晚間堂食仍被禁止。

本港因疫情連日本地確診破百，港府曾全面禁止堂食，惟在今日又再公布，將於明日起恢復日間堂食。不過，晚間堂食仍被禁止。位於荔枝角的食品網購商東川食品日前於社交網站公布，全日不分時間開放予有需要人士入內用膳，但需經WhatsApp提前預約。有網民已於社交網站，分享今日到內用膳的經驗，並感謝該店提供場地。

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不少港商也在今日，就日間堂食被禁止一事，開放場地予一眾在戶外工作人士用膳，並贏得網民稱讚。例如：

位於九龍灣的建造業議會旗下零碳天地，鄰近Megabox，開放多用途會堂，讓民眾入內午膳。不過，民眾進入前亦需配戴口罩。

位於新蒲崗、銷售食材和調味的比卡爾食品專門店，於上午11時至下午2時期間，開放辦公室予有需要人士入內用膳。不過，需提前一小時預約。

位於觀塘、銷售台式飲品的香港幸福週末，於中午12時至下午3時期間，開放場地，並提供酒精搓手液予入內人士。不過，前往時需先經Facebook發訊息預約。

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責任編輯：馬意文