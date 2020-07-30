【美國疫情】3大州同創死亡病例新高 全美累計逾15萬人病逝

新冠肺炎在美國的疫情未見回落，全國死亡病例累計超過15萬宗，而全美最大的3個州：加州、佛羅里達州和德州均在周三同創死亡病例的單日新高。鑑於佛州新冠肺炎疫情持續嚴峻，邁阿密校區宣布，不會安排學生在新學年回校上學。

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美國在2月29日錄得首宗新冠肺炎的死亡病例，54日後的4月23日增至5萬宗，再34日後的5月37日達到10萬宗，經過63日後突破15萬宗。雖然以每5萬宗計的增速似有放緩，但美國單在過去11日便錄得1萬宗死亡病例，是6月初以來增速最快，反映疫情仍不能掉以輕心。

美國3個大州在周三均創單日最多的死亡病例紀錄，加州195宗、佛州216宗、德州313宗。而3州累計確診均已突破40萬宗，加州和佛州早前已經超越第一波疫情重災區的紐約州，而德州目前也累計有42萬多宗，跟紐約州的44萬宗已經差距無幾。

鑑於佛州疫情嚴重，負責逾35萬名學童的邁阿密校區在Twitter公布，基於社區病例激增，以遙距授課開始2020-2021學年，是符合學生和教職員的最大利益。

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責任編輯：方賢

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