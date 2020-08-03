另類ETF — 槓桿及反向產品

提到交易所買賣基金（ETF），投資者一般聯想到用來複製基準指數、回報或虧損接近基準指數的投資工具，令那些以跑贏大市為目標的投資者卻步。其實，ETF市場種類多元，其中一種可倍大相關市場的價格變動，稱為槓桿及反向產品（Leveraged and Inverse Products，簡稱L＆I產品）。

首批A股L&I 產品上市

L&I 產品與ETF統稱為交易所買賣產品（ETP），均屬於在交易所上市的產品，以市場指數為基準，因此相對易於買賣，交易成本也相對較低。然而，L&I 產品與一般ETF有所不同：一）ETF表現跟隨所追蹤的指數上落，但槓桿產品就以倍數（例如兩倍）擴大指數的單日回報（或虧損），而反向產品的回報就與相關指數的單日回報相反；二）L&I產品投資衍生工具，例如掉期或期貨，而一些採用實物複製策略的ETF，則顧名思義以實物資產複製指數表現。

首隻L&I產品於2016年在香港市場推出，於2019年再推出首隻兩倍反向產品，今年5月更獲監管機構批准推出A股L＆I產品。至今，香港的L&I 產品市場已涵蓋多個資產類別，包括香港股票、美國股票和黃金等，為投資者提供進入不同市場進行槓桿或反向投資的渠道。隨著首批A股L＆I產品於7月27日在香港上市，投資者可以投資若干中國股票。

L&I 產品作為槓桿投資工具

投資者一般運用L＆I產品從短期價格波動中獲利，或在目標市場進行槓桿投資。舉個簡單的例子：假設今日市場指數上升2%，一個以該指數為基準的兩倍槓桿產品就會上升4%，但兩倍反向產品則會虧損4%。L＆I產品的虧損上限為投資本金，故投資者在投資時已可知最大虧損。目前香港交易所的反向產品提供最高兩倍槓桿。

第一日 第二日 第三日 第四日 相關指數： 單日回報 10% -10% 11% -9% 累計回報 10% -1% 10% 0% 累計回報的兩倍 20% -2% 20% 0% 槓桿產品 (2x)： 單日回報 20% -20% 22% -18% 累計回報 20% -4% 17% -4%

與其他投資一樣，L＆I產品涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。由於L＆I產品的價格變動迅速，投資者應緊密留意L＆I產品的表現，在作出任何投資決定之前，必須了解與L＆I產品相關的複合效應和其他風險。

更多有關交易所買賣產品的資料，請瀏覽香港交易所網頁[CC1] 。