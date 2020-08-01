【日本疫情】東京確診再創新高472宗 賣酒食店晚上10時須收工

▲ 日本的新冠肺炎疫情擴大，但日本內務省宣佈放寬出入境限制，下周起允許部分持居留資格的外國人入境。

日本的新冠肺炎疫情擴大，東京為疫情重災區，連續兩日確診人數突破400大關，再創新高472宗，累計增至13,163宗。日本今日（8月1日）確診數字由昨日新高1,581宗稍為回落，但仍高達1,519宗，累計增至37,849宗，1,012人死亡。

東京都政府提升防控措施，提供酒精飲品的餐廳及卡拉OK，下星期一起營業時間縮短至晚上10時，直至本月31日。

【新冠肺炎】特朗普口中「好醫生」 自稱以神藥救活350人

【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫

日本早前為應對疫情，禁止來自過百個國家及地區的人士入境，包括多達9萬名持有居留資格的外國人。

外務省周三（29日）宣佈，下周一（8月3日）開始放寬限制，批准所在地區列入限制名單前已離開日本、卻持有日本居留資格的外國人，可再次申請入境。

【美國疫情】佩洛西頒布口罩令 確診共和黨議員「姓賴」

【新冠肺炎】荷蘭政府不建議戴口罩 稱未證防疫效果

外務省指出，符合資格者出發前，必須向最近的日本大使館或領事館申請重新入境確認信，並提交在上機前72小時進行的新冠病毒檢測陰性證明。

9月起，日本其他類別的海外國民也適用於上述條件，包括日本永久居民及長期居民，以及其配偶和子女。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒