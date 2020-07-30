【日本疫情】東京再增367確診創新高 仍准外國人有條件入境

日本的新冠肺炎疫情擴大，東京仍為疫情重災區，增加367宗病例創單日新高，令東京都政府考慮要求餐廳再次縮短營業時間。惟日本內務省同時宣佈放寬出入境限制，下周起允許部分持有居留資格的外國人入境，但要提交新冠病毒檢測陰性證明。

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東京都政府周四（30日）宣佈，東京再新增367宗病例，為上周四（23日）增366宗以來，本月第二次確診增幅突破300宗。

東京都政府官員表示，正考慮由8月3日至31日，要求餐廳和各商店縮短營業時間至晚上10時，並會向配合措施的企業發放20萬日圓（約1.5萬港元），以防止疫情進一步傳播。

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截至本港周四傍晚，日本全國增至34,669人確診，較前一日大幅增加1,221宗病例，累計有1,005名患者死亡。

日本早前為應對疫情，禁止來自過百個國家及地區的人士入境，包括多達9萬名持有居留資格的外國人。

外務省周三（29日）宣佈，下周一（8月3日）開始放寬限制，批准所在地區列入限制名單前已離開日本、卻持有日本居留資格的外國人，可再次申請入境。

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外務省指出，符合資格者出發前，必須向最近的日本大使館或領事館申請重新入境確認信，並提交在上機前72小時進行的新冠病毒檢測陰性證明。

9月起，日本其他類別的海外國民也適用於上述條件，包括日本永久居民及長期居民，以及其配偶和子女。

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責任編輯：何穎兒

▲ 日本的新冠肺炎疫情擴大，但日本內務省宣佈放寬出入境限制，下周起允許部分持居留資格的外國人入境。