恒指跌172點 25000關得而復失
即市財經 18:05 2020/07/30
港股早上曾升300點，惟午後倒跌，恒生指數全日跌172點或0.69%，收市報24710點，25000關得而復失，成交1284億元；友邦 （01299） 及騰訊 （00700） 分別跌2.4%及1.2%。港滙再度轉強觸7.75強方兌換保證，金管局分別於清晨及收市後入市承接美元沽盤。
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欄名 : 財經焦點速覽
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2020/07/29