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恒指跌172點 25000關得而復失

即市財經 18:05 2020/07/30

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財經焦點速覽

港股早上曾升300點，惟午後倒跌，恒生指數全日跌172點或0.69%，收市報24710點，25000關得而復失，成交1284億元；友邦 （01299） 及騰訊 （00700） 分別跌2.4%及1.2%。港滙再度轉強觸7.75強方兌換保證，金管局分別於清晨及收市後入市承接美元沽盤。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指午後倒跌172點　險守50天綫（不斷更新）

【港滙強方兌換保證】金管局今午注資15.5億港元　一文看清金管局接美元

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【零售寒冬】恒隆陳啟宗：40年來不曾見今日情況　疫情及香港暴動如何發展無人知

【渣打股價】渣打據報重啟裁員計劃涉數百人 洪丕正：不評論傳聞（第二版）

李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務、港大醫科畢業生獲5萬　李嘉誠：人人都要自律（有片）

【精選投資分析】

期結上落待破 A股回氣等衝（第五版）

免疫肺炎、國際糾紛 港股至HOT三大投資主題

【ATMX追蹤】同支付寶分手 美團靠自家月付發圍？

【傳統藍籌】大型項目成皇牌　新世界追得過（第二版）

疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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