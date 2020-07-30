【零售寒冬】Hermès上半年淨利潤挫55% 次季銷售跌逾4成

▲ 法國奢侈品品牌Hermès公布，次季銷售跌41.3%至9.8億元。

法國奢侈品品牌Hermès公布，次季銷售跌41.3%至9.8億元（歐元，下同）；上半年銷售按年跌24.2%至24.9億元，淨利潤跌55.6%至3.4億元。Hermès表示，集團所有店舖幾乎已重開，現時仍難以評估疫情所造成的影響。

歐美市場為重災區，次季美國市場銷售按年跌近74%，歐洲跌60.8%，拖累上半年美國及歐洲分別跌40.8%及36.7%。亞洲則是跌幅最少的地區，由於日本市場表現欠佳，次季跌17.7%，上半年累跌11.4%。

上半年日本除外的亞洲市場銷售按年跌9%，Hermès指，內地的店舖3月已全部重開，銷售表現強勁，惟基於港澳的邊境限制措施，兩地的銷售疲弱。同時，疫情重燃導致新加坡、泰國以及澳洲等地區的門店再經歷第二輪停業。

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