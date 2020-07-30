  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (四) 18:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【零售寒冬】Hermès上半年淨利潤挫55% 次季銷售跌逾4成

即市財經 17:52 2020/07/30

分享：

法國奢侈品品牌Hermès公布，次季銷售跌41.3%至9.8億元。

法國奢侈品品牌Hermès公布，次季銷售跌41.3%至9.8億元（歐元，下同）；上半年銷售按年跌24.2%至24.9億元，淨利潤跌55.6%至3.4億元。Hermès表示，集團所有店舖幾乎已重開，現時仍難以評估疫情所造成的影響。

歐美市場為重災區，次季美國市場銷售按年跌近74%，歐洲跌60.8%，拖累上半年美國及歐洲分別跌40.8%及36.7%。亞洲則是跌幅最少的地區，由於日本市場表現欠佳，次季跌17.7%，上半年累跌11.4%。

上半年日本除外的亞洲市場銷售按年跌9%，Hermès指，內地的店舖3月已全部重開，銷售表現強勁，惟基於港澳的邊境限制措施，兩地的銷售疲弱。同時，疫情重燃導致新加坡、泰國以及澳洲等地區的門店再經歷第二輪停業。

相關文章：【零售寒冬】6月零售銷售按年跌24.8%遜預期 藥物化妝品跌幅超越珠寶首飾

【內地零售】恒隆盧韋柏：內地奢侈品市場V型反彈　將進一步提高商場奢侈品比例

【零售寒冬】奢侈品LV母企LVMH上半年淨利潤按年挫84% 惟中國次季反彈強勁

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 零售 疫情

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌200點　關注美國GDP及FAAG業績

下一篇文章

【零售寒冬】吳天海：租戶與業主同樣有問題　「業主不能單方面拯救地球」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）