【零售寒冬】吳天海：租戶與業主同樣有問題　「業主不能單方面拯救地球」

▲ 疫情下商場人流大減，擁有海港城及時代廣場的九龍倉置業主席吳天海指，商戶有問題，業主也有問題。（馮漢柱攝）

疫情下實施限聚令及禁堂食等防疫抗疫措施，衝擊本港零售及餐飲業，政府及零售管理協會均呼籲業主減租。擁有海港城及時代廣場兩大商場的九龍倉置業 （01997） 主席吳天海指，集團上半年租金寬免超過10億元，絕不是小數目，不僅租戶有困難，業主也有很多開支，如需要支付利息、償還銀行債務、支薪、繳交差餉及地租等，因此「業主不能單方面拯救地球」。

吳天海指，現時營商環境非常不利，政府已推出幾輪的紓緩措施，但社會不同持份者均遇到不少的困難，因此要平衡各方利益，「商戶有問題，業主也有問題，業主本身也有限制」。

「幫得到租客一定幫，但先要平衡自己的能力」

他舉出兩個例子，闡述業主與租戶同樣面對困難，「幫得到租客一定幫，但先要平衡自己的能力」，因大部分業主可能有借貸，若財務狀況出現問題，銀行或會收緊借貸，信貸評級也會受影響，環環相扣。

吳天海首先以自己讀書時學習拯溺為例，救人前先要了解自己是否有能力，若泳術不高，只會兩人一齊起。他續稱，飛機起飛前，飛行服務員會指示，若飛行途中有事故發生，當氧氣罩落下時，要先幫自己戴上氧氣罩，才協助旁邊的人。

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