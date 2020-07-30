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【阿里巴巴】淘寶推創意商家評選機制 優勝商家可獲全年推廣資源

即市財經 17:46 2020/07/30

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阿里巴巴首席市場官董本洪稱，造物者通過參與淘寶造物節，可以獲得全年的業務推廣資源，進一步帶動他們的業務及客量增長。

阿里巴巴 （09988） 淘寶造物節即將啟動，淘寶今日宣佈推出全新的創意商家評選機制，以支持優秀的年輕造物者及小商家。創意商家評選機制將由行業專家組成的第三方評判團，對過去五年參與淘寶造物節的特色商家評分，為近200名商家頒發分成四個級別的數碼獎章。這些商家的產品將登上淘寶具備「千人千面」個性化推薦功能的「有好貨」欄目內，以提高其知名度和曝光率。

今年的淘寶造物節迎來5周年，因疫情關係將結合線上線下方式，結合虛擬互動展覽和商家公路之旅，消費者除了可在淘寶app通過「淘寶人生」參與線上展覽，活動也會以「大篷車巡遊」方式展開公路之旅，並在杭州、西安、成都、武漢四個城市舉辦小型線下活動。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，疫情爆發半年來，網購變得更加普及，消費者網購頻次、購買量、用戶人數都有增加，零售店鋪也可利用網店維持經營。不過他指，淘寶造物節的目的不是為了賣貨，而是為了鼓勵有創意的造物者與消費者見面。未來若淘寶造物節走出海外，港澳是很有可能的選擇。

阿里巴巴透露，由內容化商業策略帶動，近年來淘寶的創意商家數目錄得大幅增長，目前已超過20萬，較2018年增長了200%。

阿里巴巴今日收報244.8元，升0.7%，成交54億元。

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