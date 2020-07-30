【專家觀點】恒隆陳啟宗：香港情況40年來未見過 睇唔通未來 點解又咁睇好內地消費前景﹖

恒隆地產（00101）及恒隆集團（00010）今天（30日）公布截至6月底止六個月業績。今年上半年恒隆地產基本純利按年跌11%至19.89億元，至於恒隆集團基本純利按年跌43%至13.36億元。計及物業之淨重估虧損後，恒隆地產及恒隆集團分別錄得25.37億元及15.95億元的虧損。恒隆地產每股基本盈利0.44元，擬派每股中期息0.17元；而恒隆集團每股基本盈利0.98元，擬派每股中期息0.19元。

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是次恒隆業績的最大亮點，是內地商場消費額大幅回升，帶動集團內地租金收入錄得增長，今年首六個月，恒隆地產及恒隆集團內地物業組合的租賃收入分別增加9%及 8%，至人民幣20.62億元及人民幣 22.46 億元。

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集團表示，隨着內地新型冠狀病毒疫情減退，奢侈品銷售額自 4 月開始大幅反彈，反映奢侈品消費回流及因積壓需 求帶動。自 4 月起，集團旗下上海恒隆廣場、上海港匯恒隆廣場、 無錫恒隆廣場、瀋陽市府恒隆廣場及昆明恒隆廣場等主打奢侈品的商場的奢侈品銷售額呈 V 型反彈，此增幅足以抵銷因在疫情高峰時給予租戶的租金寬減所導致的收入損失，其他以生活時尚品牌為主的商場 的銷售額亦溫和回升。



恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏指，內地奢侈消費大幅大升，最主要的原因，是疫情下內地人未能到外地旅遊，故留在內地購買奢侈品，回歸內地市場。他期望這次可以培養到內地人購買奢侈品的習慣由外地重回內地市場。

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另一邊廂，香港的零售市場期內遭受重大打擊，恒隆也為旗下零售物業的租戶提供租金寬減，令租戶的經營壓力得以紓緩。盧韋柏稱，自去年6月至今，集團也有為旗下零售物業租戶提供租金寬免，按不同租戶的經營情況去決定租金寬免幅度，集團7月份會繼續向商戶提供支援，但重申租金寬免措施不能夠一刀式的形式處理，因為有些租戶在疫情下反而「做多左生意」，有些如戲院等直接受影響，在租金上則需要較多的幫助。



對於本港經濟前景，以往強調自己會「擁抱熊市」、認為熊市有更多機會的恒隆集團董事長陳啟宗，被問及現在是否「擁抱熊市」的時機，他卻回應指：「現在仍然言之過早，要再『睇定啲』，擁抱熊市不是要『擒擒青』，要視乎行家怎樣睇，如行家都看好後市，根本就不會有熊市出現。」

陳啟宗坦言，他在行內40年，現時的情況是他從來未見過的，「疫情、本地暴動、中美關係全面開戰，冷戰再來，這些全都是不利做生意，香港的未來我的確睇得唔係太通，需要更多時間觀察。」但他強調，集團會繼續物色好機會。



相反，他對內地消費市場前景十分看好，認為內地市場令人鼓舞，有不少大品牌積極於內地開店，由去年至明年，集團旗下6、7個商場將有70個大品牌簽約開店。陳啟宗認為，中美交惡反對內地奢侈品市場是輕微向好，「這由於中央政府似乎預視到這個情況，一早已實行放寬稅務等工作，令目前在中國內地購買奢侈品與外地差異減少，相信日後外遊購買奢侈品的需求將會減少。」



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