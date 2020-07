美國議員炮轟4大科企 Facebook及Google重挫

美國4大科企的行政總裁到國會作證,民主、共和兩黨議員質疑巨擘濫用影響力、壟斷市場,問題條條尖銳。亞馬遜創辦人貝索斯似乎受挫最少,或因「缺席」作證90分鐘;蘋果行政總裁庫克表現較好,能有條理地回應棘手問題;Facebook和Google均嚴重受挫。

市值合共逾5億美元的4大科技巨頭Alphabet(美:GOOGL)、Facebook(美:FB)、亞馬遜(Amazon,美:AMZN)及蘋果(Apple,美:AAPL),周三(29日)派代表出席美國眾議院的反壟斷聽證會。

科企「4大天王」科技盲?視像聽證會甩轆淪笑柄

Google與華割席:不服務中國 對撐美國政府感自豪

Google主要受保守派議員攻擊,行政總裁披猜(Sundar Pichai)花了大部分時間應付他們,重申樂意接受國會調查。

民主黨議員西奇里尼(David Cicilline)單刀直入,指摘Google偷取美國最大評論網站Yelp的內容,斥Google曾威脅,如果Yelp拒絕「合作」,將刪除其在Google搜尋的結果。

西奇里尼形容,Google的行為對其他數碼平台無疑是「經濟災難」(economically catastrophic),證據已擺在面前,就是Google開始濫權。披猜溫和地回應稱,會以「最高標準」了解指控的具體細節。

【Facebook】朱克伯格視中國為敵 稱抗中捍衛美國價值

【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來(訂戶專享)

朱克伯格(Mark Zuckerberg)則被問到,2012年收購Instagram,是否因為覺得對方是威脅。民主黨議員納德勒(Jerry Nadler)認為,該筆交易違反反壟斷收購的規則。

朱克伯格指出,收購Instagram的時候,聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)已評估交易,而Instagram當時只時小型App。他續指,Facebook在Instagram快速發展的同時,幫助Instagram建立安全系統。

特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變

【Facebook】美國要求通訊加密留後門 方便執法部門做嘢

貝索斯(Jeff Bezos)此前否認,亞馬遜使用第三方賣家的資料,但有報道揭露此說法不實。貝索斯今次面對同一質詢時,似乎比以往更小心回答。他指,亞馬遜有針對這類行為的政策,如有人違反規定,將採取行動。

庫克(Tim Cook)面對的攻擊較少,多數時間為App Store的政策辯護。蘋果被指獨佔軟體開發市場,透過徵收App Store上架費用獲利。庫克反駁,84%的軟件是免費,並強調蘋果沒法完全控制軟體開發市場,市面上仍有很多選擇,如Android、Windows。

聽證會以西奇里尼有力的聲明作結,他表示:

「如今的這些公司有壟斷的力權,而這必須結束。」

(These companies, as they exist today, have monopoly power...This must end.)