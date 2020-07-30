美國議員炮轟4大科企 Facebook及Google重挫

美國4大科企的行政總裁到國會作證，民主、共和兩黨議員質疑巨擘濫用影響力、壟斷市場，問題條條尖銳。亞馬遜創辦人貝索斯似乎受挫最少，或因「缺席」作證90分鐘；蘋果行政總裁庫克表現較好，能有條理地回應棘手問題；Facebook和Google均嚴重受挫。

市值合共逾5億美元的4大科技巨頭Alphabet（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）及蘋果（Apple，美：AAPL），周三（29日）派代表出席美國眾議院的反壟斷聽證會。

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Google主要受保守派議員攻擊，行政總裁披猜（Sundar Pichai）花了大部分時間應付他們，重申樂意接受國會調查。

民主黨議員西奇里尼（David Cicilline）單刀直入，指摘Google偷取美國最大評論網站Yelp的內容，斥Google曾威脅，如果Yelp拒絕「合作」，將刪除其在Google搜尋的結果。

西奇里尼形容，Google的行為對其他數碼平台無疑是「經濟災難」（economically catastrophic），證據已擺在面前，就是Google開始濫權。披猜溫和地回應稱，會以「最高標準」了解指控的具體細節。

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朱克伯格（Mark Zuckerberg）則被問到，2012年收購Instagram，是否因為覺得對方是威脅。民主黨議員納德勒（Jerry Nadler）認為，該筆交易違反反壟斷收購的規則。

朱克伯格指出，收購Instagram的時候，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已評估交易，而Instagram當時只時小型App。他續指，Facebook在Instagram快速發展的同時，幫助Instagram建立安全系統。

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貝索斯（Jeff Bezos）此前否認，亞馬遜使用第三方賣家的資料，但有報道揭露此說法不實。貝索斯今次面對同一質詢時，似乎比以往更小心回答。他指，亞馬遜有針對這類行為的政策，如有人違反規定，將採取行動。

庫克（Tim Cook）面對的攻擊較少，多數時間為App Store的政策辯護。蘋果被指獨佔軟體開發市場，透過徵收App Store上架費用獲利。庫克反駁，84%的軟件是免費，並強調蘋果沒法完全控制軟體開發市場，市面上仍有很多選擇，如Android、Windows。

聽證會以西奇里尼有力的聲明作結，他表示：

「如今的這些公司有壟斷的力權，而這必須結束。」

（These companies, as they exist today, have monopoly power...This must end.）

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記者：韓羚