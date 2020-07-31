【美股焦點】理想汽車首掛升43%　最大股東美團股價曾上200元

▲ 理想汽車獲美團投資。

理想汽車（美︰LI）昨晚在納斯達克掛牌上市，每股發行價為11.5美元，高於此前消息指的發行價區間8至10美元。理想汽車為繼蔚來汽車（美︰NIO）後，第二家成功在美上市的中國電動車初創。理想汽車首日收市報16.46美元，較發行價高43%，最新市值108億美元，較蔚來汽車的146億美元為低。

理想汽車在本次IPO中總計預計發行9500萬股美國存托股票（ADS），每股ADS相當於2股A類普通股。

IPO後，理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有21%的股份，而王興及美團 （03690） 的持股比例將超過李想，從IPO前的23.5%增至24%，王興個人也是理想汽車的董事；投票權方面，李想將有72.7%的投票權，而王興及美團的投票權則為8.3%。

美團周五早市曾重上200元水平，高見201元，至上午11時17分，美團點評報196.1元，升0.6%，成交達14.01億元。

據悉，理想汽車是由李想在2015年創立。李想此前創辦過泡泡網和汽車之家，其中汽車之家2013年在紐交所上市，目前市值102億美元。

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