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【樓市報告】韓星受歡迎　韓樓同受追棒　首爾樓價疫市升

股樓投資 17:43 2020/07/30

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過去大半年，新冠肺炎全球肆虐，影響各國經濟，樓市也受其害。第一太平戴維斯（Savills）統計了28個城市樓價，發現近七成城市樓價報跌，雖然韓國首爾同受疫情影響，惟樓價半年內升逾半成，冠絕各城。

據第一太平戴維斯統計，今年上半年，首爾樓價疫市升5.5%，升幅與俄羅斯莫斯科睇齊，位列全球首位。報告分析指，受政策影響，首爾新供應不多，加上低息，當地樓價早於數年前開始上升，更形成上升趨勢。

事實上，韓國樓價持續上升，雖然政府連番出招，但該國樓價愈升愈有，終惹來民憤。及至本月初，韓國總統文在寅再推「新辣招」，向持有多個物業的業主加稅，誘使他們賣樓，變相增加供應。

雖然首爾樓價「疫市」上升，惟與香港相比，便宜得多。更重要的是，韓國接受買樓移民，入門金額僅330萬港元，惟要買入指定地區物業，位置較偏僻，要承擔樓價升跌風險。

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撰文 : 柳家平

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