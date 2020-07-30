尼爾森報告：本地消費者對虛擬銀行認知激增至93%

▲ 尼爾森報告顯示，本地消費者對虛擬銀行認知激增至93%，而使用電子錢包用戶較接受虛擬銀行服務。（資料圖片）

今年香港本地虛擬銀行正式開通，為了探討虛擬銀行業務在香港的發展及影響，尼爾森（Nielsen）進行「香港個人銀行服務綜合市場研究 2020」，並希望了解消費者的個人財務狀況，以及分析虛擬銀行對金融業的影響。

按該研究報告，愈來愈多銀行消費者聽過「虛擬銀行」一詞，認知度從2018年的67％急升至2020年的93％。然而，認識虛擬銀行的受訪者中，42％知道「虛擬銀行」卻沒有足夠了解，38％受訪者亦無法正確指出任何虛擬銀行的名稱。約7％的銀行客戶指，他們現時有使用虛擬銀行服務，調查亦顯示，使用虛擬銀行服務的意願，從2018年的20％激增至今年的37％。

電子錢包用戶較接受虛擬銀行

此外，超過一半每周使用電子錢包的活躍用户（51％）均表示，打算在將來使用虛擬銀行服務。相比之下，不活躍的電子錢包用戶中，只有較少（27％）用户有此傾向，而非電子錢包用戶中，更只有16％表示有意在將來使用虛擬銀行服務。報告解釋，或由於經常使用電子錢包的用戶更精通科技，並已採用科技於財務管理當中。而不活躍於使用點對點（P2P）服務的客戶，在決定使用虛擬銀行時，或對金融科技不熟悉而受阻。

在受歡迎的虛擬銀行服務方面，約75％受訪者傾向通過開設存款帳戶，作為使用虛擬銀行的第一步。而用户對虛擬銀行的信用卡服務的亦有一定需求，過半受訪者（54％）對虛擬銀行信用卡應用程式感興趣。但就只有18％的客戶表示，會考慮申請虛擬銀行貸款。

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報告總結，虛擬銀行提供具吸引力和競爭力的創新產品及服務，有望顛覆金融業，並有機會驅使傳統銀行提升和改進產品服務，以及更有效地善用科技，銀行客戶最終亦能從各種競爭中受惠。

尼爾森香港個人銀行服務綜合市場研究2020，旨在為檢視香港不斷變化的個人理財面貌，並提供有關消費者個人理財狀況的看法。研究涵蓋1000多名，年齡介乎18至64歲的香港受訪者，研究數據在2020年6月通過網上訪問收集。

責任編輯：李彥煒