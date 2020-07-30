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【美國疫情】特朗普讚揚的「醫生」出位言論逐個睇 羥氯喹、外星人基因、女巫都有份

環球社會熱點 17:37 2020/07/30

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特朗普在記者會上讚揚影片中改名醫生的研究令人印象深刻。但這位醫生多有出位言論，到底是何許人也？

新型冠狀肺炎肆虐全球，各地醫生積極嘗試不同的療法。美國總統特朗普早前在社交媒體上轉發推崇抗瘧疾藥羥氯喹的影片，及後被社交媒體以散播不實信息為由移除。特朗普在記者會上讚揚影片中改名醫生的研究令人印象深刻。但這位醫生多有出位言論，到底是何許人也？

影片中醫生是伊曼紐爾（Stella Immanuel），她出生於喀麥隆，居住在德克薩斯州休斯頓市。片中，她與來自稱為組織「美國前線醫生」（America's Frontline Doctors）的其他醫務人員表示，已有治療新冠肺炎的方法——羥氯喹，但美國人拒絕了這個可能。她表示，自己曾以羥氯喹治療350個病人，無死亡個案。

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英國廣播公司報道，伊曼紐爾同時亦是基督教牧師，自2009年起開設YouTube頻道。五年前，她聲稱外星人基因被用於醫療，科學家們正在製造疫苗以防止人們有宗教信仰。

她的一些主張包括將疾病歸咎於女巫和魔鬼，她在2013年的一次佈道中提到與夢中世界的人發生關係，女巫和魔鬼：

「他們（女巫和魔鬼）變成女人，然後和男人發生關係，並收集他的精子。然後，他們變成了男人，然後與其他男人發生關係，並保存了精子並繁殖了更多自己。」（"They turn into a woman and then they sleep with the man and collect his sperm… then they turn into the man and they sleep with a man and deposit the sperm and reproduce more of themselves."

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她表示，曾祈禱消除世代相傳的詛咒，她聲稱這種詛咒最初是從祖先那裡獲得，並通過胎盤傳播。

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記者：葉芷樺

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