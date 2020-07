【新冠肺炎】特朗普口中「好醫生」 自稱以神藥救活350人

新型冠狀肺炎肆虐全球,各地醫生積極嘗試不同的療法。美國總統特朗普在社交媒體轉發推崇抗瘧疾藥羥氯喹的影片,及後被社交媒體以散播失實信息為由移除。惟特朗普並不認為自己有錯,更在記者會上大讚影片的「好醫生」,指對方的研究令人印象深刻。究竟這位「好醫生」是何許人?其言論有多出位呢?

該位醫生名為伊曼紐爾(Stella Immanuel),出生於喀麥隆,居住在德州休斯敦。

伊曼紐爾於影片中,與來自稱為「美國前線醫生」(America's Frontline Doctors)的其他醫務人員,表示已有治療新冠肺炎的方法──羥氯喹(坊間戲稱這種醫治瘧疾的藥物,為醫治新冠肺炎的神藥),只是美國人拒絕了這個可能。

她表示,自己曾以羥氯喹治療350個病人,沒有任何死亡個案。

據英國廣播公司(BBC)報道,伊曼紐爾亦是一名基督教牧師,自2009年起開設YouTube頻道。5年前,她聲稱有外星人基因被用於醫療,科學家們正在製造疫苗,以防止人們有宗教信仰。

伊曼紐爾的一些主張,包括將疾病歸咎於女巫和魔鬼。她2013年在一次佈道中提到:

他們(女巫和魔鬼)變成女人,然後和男人發生關係,並收集他的精子。然後,他們變成了男人,然後與其他男人發生關係,並保存了精子並繁殖了更多自己。

(They turn into a woman and then they sleep with the man and collect his sperm… then they turn into the man and they sleep with a man and deposit the sperm and reproduce more of themselves.)