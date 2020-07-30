【新冠肺炎】特朗普口中「好醫生」 自稱以神藥救活350人

▲ 特朗普在記者會上讚揚影片中改名醫生的研究令人印象深刻。但這位醫生多有出位言論，到底是何許人也？

新型冠狀肺炎肆虐全球，各地醫生積極嘗試不同的療法。美國總統特朗普在社交媒體轉發推崇抗瘧疾藥羥氯喹的影片，及後被社交媒體以散播失實信息為由移除。惟特朗普並不認為自己有錯，更在記者會上大讚影片的「好醫生」，指對方的研究令人印象深刻。究竟這位「好醫生」是何許人？其言論有多出位呢？

該位醫生名為伊曼紐爾（Stella Immanuel），出生於喀麥隆，居住在德州休斯敦。

伊曼紐爾於影片中，與來自稱為「美國前線醫生」（America's Frontline Doctors）的其他醫務人員，表示已有治療新冠肺炎的方法──羥氯喹（坊間戲稱這種醫治瘧疾的藥物，為醫治新冠肺炎的神藥），只是美國人拒絕了這個可能。

她表示，自己曾以羥氯喹治療350個病人，沒有任何死亡個案。

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據英國廣播公司（BBC）報道，伊曼紐爾亦是一名基督教牧師，自2009年起開設YouTube頻道。5年前，她聲稱有外星人基因被用於醫療，科學家們正在製造疫苗，以防止人們有宗教信仰。

伊曼紐爾的一些主張，包括將疾病歸咎於女巫和魔鬼。她2013年在一次佈道中提到：

他們（女巫和魔鬼）變成女人，然後和男人發生關係，並收集他的精子。然後，他們變成了男人，然後與其他男人發生關係，並保存了精子並繁殖了更多自己。 （They turn into a woman and then they sleep with the man and collect his sperm… then they turn into the man and they sleep with a man and deposit the sperm and reproduce more of themselves.）

她表示，曾祈禱消除世代相傳的詛咒，聲稱這種詛咒最初是從祖先那裡獲得，並通過胎盤傳播。

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記者：葉芷樺