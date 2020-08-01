【你財策劃師】60歲夫婦籌謀退休 四大退休考量增現金流

當到達退休階段，不用照顧孩子，老有所居，更有樓收租時，應該是無憂無慮人生的開始，但阿美的煩惱正是和退休有關。

她與丈夫分別在私營及資助機構工作，同樣到了60歲。雖然還有5年才到退休年齡，但由於健康關係，欲早些退休，而大前提是需付清自住物業按揭及每月最少預留兩萬元的生活費。雖然有部分開支能夠減少，但阿美的流動資金只有550萬元，假若需要持續補貼供樓與租金收入差距及應付生活費，可能十年八載便會用盡儲蓄，情況需要正視。

阿美是典型早年靠買樓累積主要財富的家庭，他們總資產合共2,170萬元，而物業價值便佔去1,620萬元（未償還按揭金額則為830萬元），因此扣除物業之後，可投資資產便只有550萬元，包括股票、強積金及銀行存款。

目前除了自住物業外，讀者夫婦還有兩個物業出租，其中一個是以特惠租金讓長輩居住。計算每月租金扣除按揭還款及出租物業管理費後，仍需補貼7,000元，假如他們現時便退休，每月應付基本生活便需要87,500元。

留意資產配置比例

Alvin指出阿美進入了一個自製困局，便是未能充分運用手上資產製造收益。物業屬於收益不理想的資產，而阿美大部分資產是物業，導致收入不足，還需額外補貼，令情況更不理想。對於最直接解決退休現金流問題的方法，便是考慮改變資產配置比例，將現時兩個出租物業減為一個。這做法有不同的考慮，但對將退休人士來說亦不妨參考：

（一）、租金收入可即時償還餘下出租物業的大部分貸款，因此收到的租金除能應付供樓外，還能幫補生活費。Alvin提到以上做法的壞處是令阿美失去一個或許能提供持續收益的資產，而且有可能失去長遠令資本增值的機會。但Alvin再進一步解釋：首先，不持有物業是否代表不能夠製造持續收益？另外，持有其他類別資產又是否不能夠有資本增值機會？

（二）、除了能夠即時製造正現金流以外，亦能夠減少負債。「減低負債」是對進入退休階段人士來說很重要的理財安排。阿美很贊同Alvin的提議，她表示不少專家都只建議她如何能夠增加風險去提升收益，又或是延遲退休，未有為她認真考慮現金流入和流出的規劃，而Alvin卻能夠從這角度跟她分析，及在過程中還未討論到產品的配合。

（三）、Alvin強調理財第一步便是先要維持正現金流，而退休規劃的重點亦是如何能夠減少支出和製造穩定收益。阿美現時保存的可製造收益資產約550萬元，扣除應急需要及保險保費儲備後，建議可以分為兩部分，包括平穩收益組合和長遠增值組合。平穩收益可以是透過年金製造穩定及終身收益，也可以是不同類別年金和保險類儲蓄產品配置一起的組合，一方面提供保證收入，另一方面能夠有潛在較高的收益。

（四）、另一部分資金應保存在較進取的資產中，包括股票和強積金組合。當產品定位後，阿美便應再檢視兩夫婦是否能承受現時股票和強積金組合的風險水平，這個組合是為未來生活提供收入及應付通脹。由於沒有工作入息及需要套現生活費，加上組合價值有可能因金融市場狀況而變動，假若未來某天因資金短缺而不能應付生活需要，阿美亦不用擔心，因為她可以透過安老按揭製造收入及提供居所。

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