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【都市診療室】腸胃炎變盲腸炎？

名人薈萃 19:25 2020/07/30

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起初肚痛，繼而屙嘔發燒，入院時說是腸胃炎，最後卻要接受手術割除爛尾盲腸……這是不少盲腸炎病童的經歷，為何腸胃炎和盲腸炎這麼容易被人混淆？皆因兩者的初期病徵極相似，然而一旦誤診，因盲腸發炎含膿穿破導致腹膜炎，後遺問題卻可以很嚴重。

兩者皆會糞便稀爛

腸胃炎和盲腸炎，成因截然不同，前者是病從口入，病菌經由食道進入腸胃所致，後者則是糞石等腸道內的垢物跌進盲腸引致爛尾發炎，與不潔食物並無關係。然而，兩者病發初期皆會引致屙嘔肚痛不能進食。

很多人也不明白，為何患盲腸炎也會肚屙，這是因為盲腸位於右下腹，位置靠近直腸，盲腸發炎時會一併刺激直腸，導致腹瀉反應，就連瀉出來的糞便，也像腸胃炎肚屙時的稀爛大便形狀一樣，故此就算是成年病人初期也實在難以分辨自己何解肚痛難耐，更莫說是兒童患者。

不過，急性盲腸炎的病情惡化速度可以極快，可以是下午入院，半夜便要接受緊急手術切除發炎爛尾。醫學數據顯示，若盲腸發炎3天或以上仍未切除，逾六成病童的盲腸已經會因為炎症而穿破，而持續肚痛、腹部脹起、嘔到不能進食和發燒均是重要指標。

持續炎症或手尾長

值得留意是，一旦盲腸已經穿破，嚴重積膿引起腹膜炎，手尾可以很長，不但術後留醫時間拖長，手術後更有機會出現腸塞，或因為腹腔含膿導致腸黏連，甚至影響輸卵管導致日後有不孕等後遺問題。

筆者曾治療過一名12歲男童，初時盲腸炎被誤以為腸胃炎，數日後肚痛愈見嚴重，急送醫院檢查後發現盲腸已因大量流膿發炎而穿破，需緊急切除並注射抗生素，最後要留醫超過一星期才能出院。

相對而言，有一名年約6歲男童同樣是盲腸炎入院，但因處理及時，下午入院，當晚便進行手術切除盲腸，最後只需住院多一日便可回家休養。

撰文 : 張承德醫生 小兒外科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士(外科)、香港外科醫學院院士

欄名 : 都市診療室

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