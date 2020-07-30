【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享）

美國眾議院周三舉行了一場舉世矚目的聽證會，皆因4大科網巨企的行政總裁史無前例地一同亮相，除了反壟斷、言論審查，當中最受注目自然是涉及中國的話題。盡管四企CEO或多或少批評中國，但明顯避重就輕，在對中國強硬已成兩黨共識的今時今日，恐怕難以令議員滿意，日後壓力或許只會有增無減。

...