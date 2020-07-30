【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 環球政治 17:36 2020/07/30 分享： 美國眾議院周三舉行了一場舉世矚目的聽證會，皆因4大科網巨企的行政總裁史無前例地一同亮相，除了反壟斷、言論審查，當中最受注目自然是涉及中國的話題。盡管四企CEO或多或少批評中國，但明顯避重就輕，在對中國強硬已成兩黨共識的今時今日，恐怕難以令議員滿意，日後壓力或許只會有增無減。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【Facebook】朱克伯格視中國為敵 稱抗中捍衛美國價值 今日 【Facebook】朱克伯格視中國為敵 稱抗中捍衛美國價值 Google與華割席：不服務中國 對撐美國政府感自豪 今日 Google與華割席：不服務中國 對撐美國政府感自豪 科企「4大天王」科技盲？視像聽證會甩轆淪笑柄 今日 科企「4大天王」科技盲？視像聽證會甩轆淪笑柄 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 2020/07/29 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 中美關係 壟斷 庫克 貝索斯 披猜 朱克伯格 美國 Amazon Google Apple 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入