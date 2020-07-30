▲ 【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫

新型冠狀病毒疫情持續肆虐印度，確診人數增長是全亞洲最快，但印度最大城市孟買的多個貧民區疫情卻大幅好轉。市政府試圖找原因，發現57%居民身上有抗體，印度孟買貧民區或已在不知不覺間達至群體免疫。

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彭博社報道，印度孟買多個貧民區近數周疫情大幅好轉，與全國整體背道而馳，市政府遂聯同塔塔基礎科學研究所（Tata Institute of Fundamental Research）進行研究，發現當地3個貧民區57%居民有抗體。

這些貧民區人口極之密集，1家8口共住100尺單位是十分平常，近80人共用廁所，難以實施社交隔離，專家相信並非防疫措施令疫情好轉，而是疫情高速傳遍當地，不知不覺間達成群體免疫。

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疫情爆發之初，英國等國家亦曾探討以群體免疫方式對抗新冠病毒，即任由國民受感染，大部分人都有抗體後，疫情自然消失。

惟新冠病毒的危險性高，死亡人數不低，部分人康復後有後遺症，加上有證據顯示患者身上抗體很快消失，大部分政府放棄群體免疫。

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責任編輯：文青青

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