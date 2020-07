美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長福奇(Anthony Fauci)周三(29日)接受ABC News採訪時,建議民眾若家中有護目鏡或眼罩,便應該使用。當記者問及美國會否到達一個階段,要將此做法納入防疫建議,福奇回應指有可能。

福奇解釋道,新冠病毒能感染身體上有黏膜的表面,包括眼睛、鼻子和嘴巴,因此如果民眾真的想得到完美的保護,雖然這並非普遍推薦的做法,但是理論上應該使用眼罩。至於為何目前未有向大眾推廣此做法,他說「讓人們做一個布口罩容易得多。」(it’s so easy for people to just make a cloth mask.)

目前,包括美國控制和預防中心(CDC)在內的官方機構防疫指引中,並沒有強制要求一般民眾佩戴眼罩,惟醫護人員以及在中至高度傳播的社區內的民眾才需佩戴。

